مباشر نهائي الكونفدرالية - الزمالك (1)-(0) اتحاد العاصمة.. بداية الشوط الثاني

السبت، 16 مايو 2026 - 20:27

كتب : FilGoal

هدف واحتفال عدي الدباغ - الزمالك - اتحاد العاصمة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك ضد اتحاد العاصمة في إياب نهائي الكونفدرالية.

ويستضيف الزمالك ضيفه الفريق الجزائري في الإياب على استاد القاهرة في التاسعة مساءً.

وفاز اتحاد العاصمة على حساب الزمالك بهدف نظيف في ذهاب نهائي الكونفدرالية.

أخبار متعلقة:
تشكيل اتحاد العاصمة - خالدي يقود الهجوم أمام الزمالك في نهائي الكونفدرالية زيارة وفد من الزمالك لبعثة اتحاد العاصمة تشكيل الزمالك - بيزيرا أساسي في نهائي الكونفدرالية.. وإسماعيل يقود الدفاع ضد اتحاد العاصمة بيان من اتحاد العاصمة لجماهيره قبل مواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية

وتوج الزمالك بلقب بطولة الكونفدرالية مرتين عامي 2019، و2024، بعد الفوز في المباراة النهائية في المرتين أمام نهضة بركان المغربي.

أما اتحاد العاصمة فتوج بكأس الكونفدرالية مرة وحيدة عام 2023 بعد فوزه أمام يانج أفريكانز في المباراة النهائية.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــا.

--

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+5: بطاقة صفراء جديدة لإسلام لاعب الضيوف

ق 43: تصويبة صاروخية من خالدي يتصدى لها عواد ببراعة

ق 28: إصابة مهدي سليمان ومشاركة عواد

ق 26: بطاقة صفراء أولى في اللقاء على زكريا دراوي بعد عرقلة بيزيرا

ق 21: ركلة حرة مباشرة للضيوف تمر أعلى العارضة

ق 20: مهدي سليمان يتألق ويمنع لاعب اتحاد العاصمة من الانفراد

ق 14: هدف ثاني للزمالك عن طريق محمد إسماعيل برأسية

ق 9: توقف اللقاء بسبب إصابة محمد إسماعيل

ق 5: جووول أووول ركلة جزاء سجلها عدي الدباغ على يمين الحارس

ق 2: ضربة جزااااااء للزمالك تحصل عليها آدم كايد

بداية اللقاء في التاسعة مساءً

اتحاد العاصمة الزمالك نهائي الكونفدرالية نهائي الكونفدرالية
نرشح لكم
طبيب الأهلي يعلن عودة ثنائي الفريق للتدريبات كما كشف في الجول.. محمد بركات مدربا لـ إنبي أحمد خطاب مدربا لـ غزل المحلة مصدر من غزل المحلة لـ في الجول: اقتربنا من الاتفاق مع خطاب بعد اعتذار الخشاب رسالة غامضة من إمام عاشور خدمة في الجول - طرح تذاكر الجولة 11 من مرحلة تفادي الهبوط لـ الدوري المصري مصدر من الأهلي لـ في الجول: توصلنا لاتفاق لفسخ عقد توروب.. وقيمة الشرط الجزائي خبر في الجول – إنبي يتمم اتفاقه لتعيين محمد بركات كمدرب للفريق
أخر الأخبار
بايرن ميونيخ يختتم الدوري الألماني بخماسية ضد كولن.. وفولفسبورج ينجو مؤقتا من الهبوط دقيقة | الكرة الأوروبية
فريق بلال عطية المحتمل.. راسينج سانتاندير يعود إلى الدوري الإسباني بعد غياب 14 عاما 10 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد إصابة المهدي سليمان.. محمد عواد يعود للمشاركة مع الزمالك بعد غياب 111 يوما 20 دقيقة | الكرة الإفريقية
بمشاركة حجازي.. الهلال يفوز على نيوم بثنائية ويؤجل الحسم للجولة الأخيرة 29 دقيقة | سعودي في الجول
الرابع في الكونفدرالية.. الدباغ يسجل أول أهداف الزمالك في اتحاد العاصمة 56 دقيقة | الكرة المصرية
لابورتا: احترافية وأهداف ليفاندوفسكي أعادت برشلونة لمنصات التتويج ساعة | الكرة الأوروبية
كأس إفريقيا للناشئين - موعد مباراة منتخب مصر المقبلة ضد المغرب ساعة | منتخب مصر
ذا أثليتك: تشابي ألونسو المدرب الجديد لـ تشيلسي ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالة غامضة من إمام عاشور 2 كرة سلة – بيان من الاتحاد بعد خسارة أول مباراتين في نهائي الدوري ضد الأهلي 3 مباشر نهائي الكونفدرالية - الزمالك (1)-(0) اتحاد العاصمة.. بداية الشوط الثاني 4 "انتبهوا".. رونالدو يوجه رسالة إلى جماهير النصر بعد التعادل أمام الهلال
/articles/529248/استراحة-نهائي-الكونفدرالية-الزمالك-1-0-اتحاد-العاصمة-نهاية-الشوط-الأول