مباشر نهائي الكونفدرالية - الزمالك (1)-(0) اتحاد العاصمة.. بداية الشوط الثاني

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك ضد اتحاد العاصمة في إياب نهائي الكونفدرالية.

ويستضيف الزمالك ضيفه الفريق الجزائري في الإياب على استاد القاهرة في التاسعة مساءً.

وفاز اتحاد العاصمة على حساب الزمالك بهدف نظيف في ذهاب نهائي الكونفدرالية.

وتوج الزمالك بلقب بطولة الكونفدرالية مرتين عامي 2019، و2024، بعد الفوز في المباراة النهائية في المرتين أمام نهضة بركان المغربي.

أما اتحاد العاصمة فتوج بكأس الكونفدرالية مرة وحيدة عام 2023 بعد فوزه أمام يانج أفريكانز في المباراة النهائية.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+5: بطاقة صفراء جديدة لإسلام لاعب الضيوف

ق 43: تصويبة صاروخية من خالدي يتصدى لها عواد ببراعة

ق 28: إصابة مهدي سليمان ومشاركة عواد

ق 26: بطاقة صفراء أولى في اللقاء على زكريا دراوي بعد عرقلة بيزيرا

ق 21: ركلة حرة مباشرة للضيوف تمر أعلى العارضة

ق 20: مهدي سليمان يتألق ويمنع لاعب اتحاد العاصمة من الانفراد

ق 14: هدف ثاني للزمالك عن طريق محمد إسماعيل برأسية

ق 9: توقف اللقاء بسبب إصابة محمد إسماعيل

ق 5: جووول أووول ركلة جزاء سجلها عدي الدباغ على يمين الحارس

ق 2: ضربة جزااااااء للزمالك تحصل عليها آدم كايد

بداية اللقاء في التاسعة مساءً