تشكيل النصر - رونالدو يقود الهجوم أمام جامبا أوساكا الياباني في نهائي أبطال آسيا 2

السبت، 16 مايو 2026 - 20:20

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو

يقود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هجوم نادي النصر السعودي أمام جامبا أوساكا الياباني بنهائي أبطال آسيا 2.

ويلعب النصر ضد جامبا أوساكا الياباني على ملعب الأول بارك بعد قليل ضمن نهائي أبطال آسيا 2.

وجاء تشكيل النصر أمام جامبا أوساكا كالتالي:

أخبار متعلقة:
قبل أسبوع الحسم.. أبولا: جيسوس يبلغ إدارة النصر برحيله من أجل لقب الدوري.. مدرب النصر يتجه لإراحة الأساسيين في نهائي دوري أبطال آسيا 2 الغيابات تضرب النصر قبل نهائي دوري أبطال آسيا 2 مؤتمر إنزاجي: هدف بنزيمة صحيح.. ولاعبو النصر أضاعوا الوقت بعدما شعروا بالخوف

حراسة المرمى: بينتو ماثيوس.

الدفاع: نواف بوشل – إينييجو مارتينز – محمد سياماكان – عبد الإله العمري.

الوسط: علي الحسن – مارسيلو بروزوفيتش – كينجسلي كومان.

الهجوم: ساديو ماني – كريستيانو رونالدو – جواو فيليكس.

لا يتوفر وصف.

يذكر أن النصر وصل إلى نهائي البطولة بعد الفوز 5ـ2 على نظيره الأهلي القطري في نصف النهائي.

فيما عبر الفريق الياباني إلى النهائي بعد تخطيه بانكوك يونايتد التايلاندي.

رونالدو النصر السعودي دوري أبطال آسيا
نرشح لكم
العقدة مستمرة.. جامبا أوساكا يقتل أحلام النصر ورونالدو ويخطف دوري أبطال آسيا 2 بمشاركة حجازي.. الهلال يفوز على نيوم بثنائية ويؤجل الحسم للجولة الأخيرة رونالدو ينتظر الهدية.. حجازي يقود تشكيل نيوم أمام الهلال وغياب بنزيمة مواعيد مباريات السبت 16 مايو - الزمالك ضد اتحاد العاصمة.. وبطولة محتملة لـ رونالدو قبل أسبوع الحسم.. أبولا: جيسوس يبلغ إدارة النصر برحيله الهلال مهدد بفقدان بنزيمة وسالم الدوسري أمام نيوم جوزيه جوميز: لم يحدث أي اتفاق مع إدارة الفتح على تجديد عقدي حتى الآن الشباب يستعيد البليهي بعد انتهاء العقوبة الانضباطية
أخر الأخبار
العقدة مستمرة.. جامبا أوساكا يقتل أحلام النصر ورونالدو ويخطف دوري أبطال آسيا 2 11 دقيقة | آسيا
بمشاركة ربيعة.. العين يكتسح دابا برباعية ويتوج بالدوري الذهبي 27 دقيقة | الوطن العربي
بيرناردو سيلفا: جوارديولا غير نظرتي لكرة القدم.. وآمل ألا يكون هذا لقبي الأخير مع سيتي 57 دقيقة | الكرة الأوروبية
بايرن ميونيخ يختتم الدوري الألماني بخماسية ضد كولن.. وفولفسبورج ينجو مؤقتا من الهبوط ساعة | الكرة الأوروبية
فريق بلال عطية المحتمل.. راسينج سانتاندير يعود إلى الدوري الإسباني بعد غياب 14 عاما ساعة | الكرة الأوروبية
بعد إصابة المهدي سليمان.. محمد عواد يعود للمشاركة مع الزمالك بعد غياب 111 يوما ساعة | الكرة الإفريقية
بمشاركة حجازي.. الهلال يفوز على نيوم بثنائية ويؤجل الحسم للجولة الأخيرة ساعة | سعودي في الجول
الرابع في الكونفدرالية.. الدباغ يسجل أول أهداف الزمالك في اتحاد العاصمة ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مباشر نهائي الكونفدرالية - الزمالك (1)-(0) اتحاد العاصمة.. ركلات الترجيح 2 رسالة غامضة من إمام عاشور 3 كرة سلة – بيان من الاتحاد بعد خسارة أول مباراتين في نهائي الدوري ضد الأهلي 4 "انتبهوا".. رونالدو يوجه رسالة إلى جماهير النصر بعد التعادل أمام الهلال
/articles/529247/تشكيل-النصر-رونالدو-يقود-الهجوم-أمام-جامبا-أوساكا-الياباني-في-نهائي-أبطال-آسيا-2