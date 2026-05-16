تشكيل النصر - رونالدو يقود الهجوم أمام جامبا أوساكا الياباني في نهائي أبطال آسيا 2

يقود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هجوم نادي النصر السعودي أمام جامبا أوساكا الياباني بنهائي أبطال آسيا 2.

ويلعب النصر ضد جامبا أوساكا الياباني على ملعب الأول بارك بعد قليل ضمن نهائي أبطال آسيا 2.

وجاء تشكيل النصر أمام جامبا أوساكا كالتالي:

حراسة المرمى: بينتو ماثيوس.

الدفاع: نواف بوشل – إينييجو مارتينز – محمد سياماكان – عبد الإله العمري.

الوسط: علي الحسن – مارسيلو بروزوفيتش – كينجسلي كومان.

الهجوم: ساديو ماني – كريستيانو رونالدو – جواو فيليكس.

يذكر أن النصر وصل إلى نهائي البطولة بعد الفوز 5ـ2 على نظيره الأهلي القطري في نصف النهائي.

فيما عبر الفريق الياباني إلى النهائي بعد تخطيه بانكوك يونايتد التايلاندي.