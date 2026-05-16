سيمينيو: جوارديولا طلب مني عدم تغيير أسلوبي.. ونركز على المباراة المقبلة

أبدى أنطوان سيمينيو جناح مانشستر سيتي سعادته بعد تسجيله هدف فريقه، مؤكدا أن بيب جوارديولا مدرب الفريق طالبه بالحفاظ على أسلوبه وعدم تغييره منذ اليوم الأول لوصوله.

وحقق مانشستر سيتي كأس الاتحاد الإنجليزي بتحقيق الانتصار أمام تشيلسي 1-0 على ملعب ويمبلي.

وقال سيمينيو في تصريحات لشبكة BBC: " أول شيء قاله لي بيب جوارديولا عندما جئت هو: لا تغير أسلوب لعبك".

وواصل "هو يعلم أننا نسيطر كثيرا على المباريات، لكنه لا يزال يريدني أن أكون على طبيعتي، وأن أُحدث بعض الفوضى الهجومية".

وعن احتفالات الفريق قال: "لا أعتقد أنه ستكون هناك احتفالات كبيرة الليلة، فالتركيز الآن على الاستعداد لمباراة الثلاثاء في الدوري الإنجليزي".

وسجل أنطوان سيمينيو هدف مانشستر سيتي الوحيد.

وحصل مانشستر سيتي على لقبه الثامن في كأس الاتحاد الإنجليزي ليتساوى مع تشيلسي وتوتنام وليفربول.

وحقق الدولي المصري عمر مرموش بطولته الثانية مع مانشستر سيتي بعد كأس الرابطة الإنجليزية.

وشارك مرموش أمام تشيلسي من بداية المباراة وغادر الملعب مع بداية الشوط الثاني.

ووصل بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي للقبه رقم 40 والـ20 مع مانشستر سيتي.

وأصبح أول مدرب يحصل على لقب كأس الاتحاد والرابطة مرتين في مواسم 2018\2019 - 2025\2026.

ويعتبر هذا النهائي الرابع لمانشستر سيتي على التوالي حقق اللقب مرتين أمام تشيلسي 2026 ومانشستر يونايتد 2023، وتعرض للهزيمة في مرتين أمام كريستال بالاس 2025 ومانشستر يونايتد 2024.

وبات مانشستر سيتي أول فريق يحقق كافة الانتصارات في كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة في موسم واحد.