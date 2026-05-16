طبيب الأهلي يعلن عودة ثنائي الفريق للتدريبات

السبت، 16 مايو 2026 - 20:04

كتب : FilGoal

الأهلي - بيان رسمي

أعلن أحمد جاب الله طبيب الأهلي عودة ثنائي الفريق للتدريب بعد تعافيه من الإصابة.

ويستعد الأهلي للقاء المصري يوم الأربعاء المقبل، 20 مايو في الجولة الأخيرة من الدوري المصري.

وقال جاب الله عبر موقع النادي: "مصطفى شوبير، شارك اليوم في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من إصابة بشد في العضلة الخلفية".

وأضاف "أحمد رمضان، شارك بشكل تدريجي في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من إصابة بشد في العضلة الضامة".

وخرج رمضان مصابا خلال مباراة الأهلي ضد إنبي والتي انتهت بالفوز 3-0.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 50 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الزمالك المتصدر، وبفارق نقطة عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

ويحتاج الأهلي لتحقيق الفوز مع تعثر الزمالك وبيراميدز بالخسارة من أجل خطف لقب الدوري المصري.

