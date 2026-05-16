تشكيل اتحاد العاصمة - خالدي يقود الهجوم أمام الزمالك في نهائي الكونفدرالية

السبت، 16 مايو 2026 - 19:52

كتب : FilGoal

أحمد خالدي - اتحاد العاصمة

يقود أحمد خالدي هجوم نادي اتحاد العاصمة الجزائري في مواجهة الزمالك بنهائي الكونفدرالية.

ويستضيف الزمالك نظيره اتحاد العاصمة بعد قليل على استاد القاهرة ضمن إياب الكونفدرالية.

وأعلن السنغالي لامين نداي تشكيل اتحاد العاصمة كالتالي:

حراسة المرمى : أسامة بنبوط

خط الدفاع : زكريا دراوي - جونيور تشي مالون – حسين داهيري – هيثم لوصيف.

خط الوسط: إسلام مريلي – سعدي رضواني - براهيم بن زازا.

خط الهجوم : أحمد خالدي – درامان كاماجاتي – إيتان جونيور تندينج.

وفاز اتحاد العاصمة على حساب الزمالك بهدف نظيف في ذهاب نهائي الكونفدرالية.

وتوج الزمالك بلقب بطولة الكونفدرالية مرتين عامي 2019، و2024، بعد الفوز في المباراة النهائية في المرتين أمام نهضة بركان المغربي.

أما اتحاد العاصمة فتوج بكأس الكونفدرالية مرة وحيدة عام 2023 بعد فوزه أمام يانج أفريكانز في المباراة النهائية.

