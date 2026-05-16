حسين عبد اللطيف: أمير أبو العز سيكون إضافة لمنتخب الناشئين

السبت، 16 مايو 2026 - 19:42

كتب : FilGoal

قال حسين عبد اللطيف، المدير الفني لمنتخبنا الوطني، تحت 17 عامًا، إن الفوز على المنتخب التونسي بكأس الأمم الإفريقية، جاء نتاج تحضير واستعداد جيد، بعد مشاهدة مواجهتهم الأولى أمام المغرب، وأضاف أنه سيخوض مباراة المغرب بهدف واحد فقط وهو الفوز.

واقترب منتخب الناشئين بشدة من حسم تأهله رسميًا لربع نهائي كأس الأمم الإفريقية، وبالتبعية إلى نهائيات كأس العالم تحت 17 عامًا، بعد الفوز على تونس بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية.

وأضاف عبد اللطيف في تصريحات بعد المواجهة: "أحمد الله على الفوز وعلى توقيت الهدف قبل دقيقة من نهاية الوقت الأصلي، لعبنا في أجواء صعبة، ونحن المنتخب الوحيد، الذي لعب مباراتيه الأولى والثانية في الساعة الثانية ظهرًا".

وواصل المدير الفني لمنتخبنا الوطني تحت 17 عامًا: "سيطرنا بشكل مطلق على المباراة الأولى أمام إثيوبيا وأهدرنا عددًا من الأهداف المحققة، وبعد المباراة تابعنا منتخب تونس، وهو منتخب مميز جدًا وقدم مباراة كبيرة أمام المغرب، لذلك قمت بالتحضير جيدًا للمباراة، وهيأت اللاعبين لها بأفضل صورة".

وأكمل عبداللطيف: "اليوم لعبت بشكل هجومي، حيث دفعت بمهاجمين صريحين منذ بداية المباراة، لأننا خضناها بهدف وحيد وهو الفوز".

كما أشاد المدير الفني لمنتخب الناشئين بأمير أبو العز، لاعب فريق مونزا الإيطالي، وصاحب هدف الفوز قائلًا: "أمير أبو العز انضم للمنتخب بشكل متأخر جدًا في آخر معسكر، لذلك لم تتح لنا الفرصة لتهيئته بدنيًا، وغاب عن المباراة الأولى، واليوم دفعت به كبديل في آخر 20 دقيقة، وشاء الله أن يكون هو من يسجل هدف الفوز بمساندة زميله زياد سعودي، الذي قدم مباراة مميزة".

واختتم عبداللطيف تصريحاته قائلًا: "حظ أوفر لمنتخب تونس، لكننا حققنا الفوز بجدارة واستحقاق، وبالتأكيد المواجهة المقبلة ليست سهلة أمام منتخب كبير مثل المغرب، حامل اللقب ومستضيف البطولة، لكن أيضًا سأخوضها بهدف واحد وهو الفوز، وفي النهاية أتمنى أن يجمعنا نهائي البطولة مجددًا".

ورفع منتخب مصر، تحت 17 عامًا رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، بينما تجمد رصيد تونس عند نقطة وحيدة، قبل مواجهة المغرب وإثيوبيا، مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات المجموعة ذاتها.

