أحمد خطاب مدربا لـ غزل المحلة
السبت، 16 مايو 2026 - 19:20
كتب : رضا السنباطي
أعلن نادي غزل المحلة تعيين أحمد خطاب في منصب المدير الفني للفريق بشكل رسمي وذلك خلفا لـ علاء عبد العال.
وتعد هذه التجربة الثانية لـ أحمد خطاب هذا الموسم بعدما كان مدربا لفريق فاركو.
ورحل علاء عبد العال عند تدريب الفريق قبل 3 مباريات من نهاية مسابقة الدوري.
ويستعد غزل المحلة لخوض 3 مباريات أمام الاتحاد السكندري ومودرن سبورت وحرس الحدود.
ويحتل الفريق الأزرق المركز السابع عشر برصيد 31 نقطة بفارق نقطة عن مراكز الهبوط.
وشهدت ولاية عبد العال سلسلة ضخمة من التعادلات إذ تعادل في 19 مباراة من أًصل 30 خاضها في الدوري هذا الموسم معادلا الرقم القياسي.
