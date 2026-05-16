لقب مرموش الثاني.. مانشستر سيتي يتوج بكأس الاتحاد الإنجليزي أمام تشيلسي

توج مانشستر سيتي بكأس الاتحاد الإنجليزي بتحقيق الانتصار على تشيلسي بهدف مقابل لا شيء.

وسجل أنطوان سيمينيو هدف مانشستر سيتي الوحيد.

وحصل مانشستر سيتي على لقبه الثامن في كأس الاتحاد الإنجليزي ليتساوى مع تشيلسي وتوتنام وليفربول.

وحقق الدولي المصري عمر مرموش بطولته الثانية مع مانشستر سيتي بعد كأس الرابطة الإنجليزية.

وشارك مرموش أمام تشيلسي من بداية المباراة وغادر الملعب مع بداية الشوط الثاني.

ووصل بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي للقبه رقم 40 والـ20 مع مانشستر سيتي.

وأصبح أول مدرب يحصل على لقب كأس الاتحاد والرابطة مرتين في مواسم 2018\2019 - 2025\2026.

ويعتبر هذا النهائي الرابع لمانشستر سيتي على التوالي حقق اللقب مرتين أمام تشيلسي 2026 ومانشستر يونايتد 2023، وتعرض للهزيمة في مرتين أمام كريستال بالاس 2025 ومانشستر يونايتد 2024.

وبات مانشستر سيتي أول فريق يحقق كافة الانتصارات في كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة في موسم واحد.

وصف المباراة

أهدر مرموش سريعا فرصة الهدف الأول لمانشستر سيتي في الدقيقة 7 بعد كرة مميزة من إيرلينج هالاند تصدى لها روبرت سانشيز حارس تشيلسي.

وأعطى سيمينيو كرة مميزة لهالاند لكن سانشيز أنقذ الموقف في الدقيقة 14.

وأعطى جيرمي دوكو انفراد صريح لهالاند وتصدى لها سانشيز لينقذ مرماه من جديد في الدقيقة 23.

وسجل هالاند هدفا رائعا في الدقيقة 26 لكن ألغاه الحكم أكيل هاوسون لوجود تسلل.

ويعتبر الحكم أكيل هاوسون أول حكم أسود البشرة يشارك في إدارة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسدد هالاند كرة صاروخية على يمين سانشيز وتصدى لها لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

توغل سيمينيو وراوغ وسدد كرة مميزة مرت فوق المرمى مع بداية الشوط الثاني.

وأهدر موسيس كايسيدو فرصة خطيرة بعدما أعطى كرة برأسه في شباك مانشستر سيتي وأنقذها رودري على خط المرمى.

وسجل سيمينيو هدفا رائعا بكعب القدم بعد تمريرة مميزة من هالاند في الدقيقة 72 ليقرب مانشستر سيتي من اللقب الثامن.

ووصل سيمينيو لهدفه العاشر مع مانشستر سيتي، وبات أول غاني يسجل في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسدد بيدرو نيتو كرة صاروخية في الدقيقة 78 تصدى لها جيمس ترافورد حارس مانشستر سيتي لينقذ مرمى فريقه.

ليحقق مانشستر سيتي لقبه الثامن في كأس الاتحاد الإنجليزي ويتساوى مع تشيلسي، ويظل الرقم الأكبر في تحقيق البطولة لصالح أرسنال بـ14 لقب.