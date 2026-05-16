مايكل أوليسي أفضل لاعب في الدوري الألماني

السبت، 16 مايو 2026 - 18:57

كتب : FilGoal

فاز مايكل أوليسي لاعب بايرن ميونيخ بجائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني للموسم الحالي 2025-2026.

مايكل أوليسي

النادي : بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

وحصد بايرن ميوينخ لقب الدوري الألماني هذا الموسم.

وتألق اللاعب الفرنسي مع بايرن ميونيخ وسجل 15 هدفا وقدم 19 تمريرة حاسمة خلال 32 مباراة في الدوري الألماني هذا الموسم.

وانضم أوليسي لصفوف بايرن ميونيخ في الموسم الماضي قادما من كريستال بالاس الإنجليزي.

وفاز أوليسي في الموسم الماضي بجائزة أفضل لاعب صاعد في الدوري الألماني مع بايرن ميونيخ.

