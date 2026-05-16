رونالدو ينتظر الهدية.. حجازي يقود تشكيل نيوم أمام الهلال وغياب بنزيمة
السبت، 16 مايو 2026 - 18:57
كتب : FilGoal
يقود المدافع المصري أحمد حجازي تشكيل نادي نيوم السعودي في مواجهة الهلال المرتقبة.
ويلعب الهلال أمام نيوم بعد قليل ضمن الجولة 33 من الدوري السعودي.
وينتظر النصر بقيادة كريستيانو رونالدو تعثر الهلال أمام نيوم لأن أي نتيجة بخلاف فوز الهلال تعني تتويج رفقاء رونالدو بلقب الدوري السعودي.
ويحتل النصر صدارة الترتيب بفارق 5 نقاط عن الهلال الذي لعب مباراة أقل سيخوضها أمام نيوم قبل خوض الجولة الختامية يوم 21 من الشهر الجاري.
وجاء تشكيل نيوم أمام الهلال كالتالي:
فيما يقود ماركوس ليوناردو هجوم نادي الهلال أمام نيوم في غياب النجم الفرنسي كريم بنزيمة.
وجاء تشكيل الهلال أمام نيوم كالتالي:
