رسالة غامضة من إمام عاشور

نشر إمام عاشور لاعب الأهلي، ستوري غامضة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وجاءت رسالة إمام عاشور عبارة عن صورة بها جمهور الأهلي وشعار النادي وعليها رمز تعبيري "قلب".

ويخوض إمام عاشور موسمه الثالث مع الأهلي بعدما انضم للأحمر قادما من ميتيلاند الدنماركي.

ولا يزال يتبقى موسمين في تعاقد عاشور مع الأهلي.

وانتشرت في الفترة الماضية عدة تقارير عن اهتمام أندية سعودية وأمريكية بضم إمام عاشور.

ويستعد الأهلي حاليا لمواجهة المصري في الجولة الأخيرة من الدوري المصري يوم الأربعاء المقبل.

وكان الأهلي فاز على دلفي وديا قبل أيام وشهدت المباراة هدفا من إمام عاشور.