مصر تنظم بطولة شمال إفريقيا تحت 20 عاما

السبت، 16 مايو 2026 - 17:53

كتب : محمد جمال

هاني أبو ريدة - رئيس اتحاد الكرة

أسند اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم، تنظيم النسخة المقبلة من بطولة شمال إفريقيا تحت 20 عاما إلى مصر.

وتؤهل بطولة شمال إفريقيا تحت 20 عاما إلى بطولة كاس إفريقيا المؤهلة لكأس العالم للشباب.

وأعلن اتحاد شمال إفريقيا إسناد تنظيم بطولة تحت 20 سنة إلى مصر

وجاء ذلك عقب اجتماع جمع هاني أبوريدة، رئيس اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، الذي أُقيم مساء الجمعة، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بالقاهرة، بحضور عدد من رؤساء وممثلي الاتحادات الوطنية الأعضاء.

وناقش المكتب التنفيذي، عددا من الملفات التنظيمية والإدارية المتعلقة بمسابقات وأنشطة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم، إلى جانب سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الاتحادات الأعضاء، خلال المرحلة المقبلة.

وأسفر الاجتماع عن اعتماد عدد من القرارات الخاصة باستضافة البطولات المقبلة، حيث تقرر إسناد بطولة شمال أفريقيا، تحت 20 سنة، المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية إلى مصر.

بينما تستضيف تونس، بطولة أقل من 17 سنة، المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

وتستضيف ليبيا بطولة كرة الصالات، إلى جانب استضافة الجزائر للبطولة المدرسية، بينما تقام بطولة الأندية البطلة للكرة النسائية في تونس.

شمال إفريقيا تحت 20 عاما منتخب مصر تحت 20 عاما هاني أبو ريدة
