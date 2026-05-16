مصر تنظم بطولة شمال إفريقيا تحت 20 عاما

أسند اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم، تنظيم النسخة المقبلة من بطولة شمال إفريقيا تحت 20 عاما إلى مصر.

وتؤهل بطولة شمال إفريقيا تحت 20 عاما إلى بطولة كاس إفريقيا المؤهلة لكأس العالم للشباب.

وجاء ذلك عقب اجتماع جمع هاني أبوريدة، رئيس اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، الذي أُقيم مساء الجمعة، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بالقاهرة، بحضور عدد من رؤساء وممثلي الاتحادات الوطنية الأعضاء.

وناقش المكتب التنفيذي، عددا من الملفات التنظيمية والإدارية المتعلقة بمسابقات وأنشطة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم، إلى جانب سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الاتحادات الأعضاء، خلال المرحلة المقبلة.

وأسفر الاجتماع عن اعتماد عدد من القرارات الخاصة باستضافة البطولات المقبلة، حيث تقرر إسناد بطولة شمال أفريقيا، تحت 20 سنة، المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية إلى مصر.

بينما تستضيف تونس، بطولة أقل من 17 سنة، المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

وتستضيف ليبيا بطولة كرة الصالات، إلى جانب استضافة الجزائر للبطولة المدرسية، بينما تقام بطولة الأندية البطلة للكرة النسائية في تونس.