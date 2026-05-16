المعجزة تضيع في آخر 3 دقائق.. سيلتيك يفوز على هارتس ويتوج بالدوري الاسكتلندي للمرة 56

السبت، 16 مايو 2026 - 17:01

كتب : FilGoal

توج سيلتيك بنسخة تاريخية من الدوري الاسكتلندي بعد فوز قاتل على هارتس بثلاثة أهداف مقابل هدف.

هارتس دخل المباراة كمتصدر وبحث عن التتويج الأول له باللقب منذ موسم 1959/1960، والأول خارج رينجرز وسيلتيك منذ عام 1985.

واحتاج هارتس لتحقيق التعادل فقط من أجل التتويج بلقب الدوري بشكل رسمي.

وبالفعل تقدم هارتس بالهدف الأول في الدقيقة 43 عن طريق لاورنس شانكلاند برأسية.

وقبل نهاية الشوط مباشرة تعادل أرني إنجيلس لسلتيك من ركلة جزاء.

وضفط سلتيك طوال أحداث الشوط الثاني لإدراك الهدف الثاني ولكن دون جدوى، وكانت الفرصة الأخطر من كليتشي إيناتشو بالدقيقة 97 بتسديدة ارتدت من القائم.

وبالدقيقة 87 سجل سيلتيك هدف التتويج عن طريق دايزن مايدا مستغلا عرضية من كالوم أسوماند ليضع الكرة في الشباك.

الهدف ألغي في البداية بداعي التسلل ولكنه احتسببعد العودة لتقنية الفيديو.

وبالدقيقة 98 وأثناء تقدم جميع لاعبي هارتس، سجل أوسماند الهدف الثالث بعد انفراد بالشباك الخاوية من قبل وسط الملعب لينهي الأمور لصالح فريقه.

الفوز كان تاريخيا لسيلتيك ليس فقط بسبب السيناريو ولكن لأنه كان رقم56 للفريق بتاريخه ليفض الشراكة مع رينجرز ويصبح أكثر من توج بلقب الدوري الاسكتلني في التاريخ بشكل منفرد.

ونجح سلتيك في التتويج بالدوري الاسكتلندي للمرة الخامسة على التوالي.

هارتس ظل متصدرا للدوري طوال أكثر من 250 يوما ولكنه فشل في التتويج باللقب في الدقائق الـ 3 الاخيرة من الدوري.

