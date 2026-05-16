انتهت نهائي كأس إنجلترا - مانشستر سيتي (1)-(0) تشيلسي.. كأس جديد لمرموش
السبت، 16 مايو 2026 - 16:38
كتب : FilGoal
يوفر FilGoal.com نقل حي ومباشر لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.
ويبحث مانشستر سيتي عن تحقيق لقبه الثامن في البطولة المحلية، فيما يطمح تشيلسي بالتتويج بالبطولة التاسعة.
ويمكنكم متابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.
......................................................................................................................................
نهاية المباراة
ق72: سيمينيو يسجل بكعب القدم هدف مميز بصناعة من هالاند
ق55: كايسيدو خطيرة لتشيلسي ورودري ينقذ مرمى فريقه
ق47: خطيرة من سيمينيو فوق المرمى
بداية الشوط الثاني
ق44: سانشيز يتصدى لتسديدة هالاند وينقذ مرماه
ق40: عرضية مميزة من بالمر ودفاع مانشستر سيتي ينقذ مرماه
ق26: هالاند يحرز هدف أول لكن تسلل
ق23: هالاند يهدر هدف محقق بعد تمريره من دوكو
ق20: مالو جوستو وعرضية مميزة لكن دفاع مانشستر سيتي ينقذ الموقف
ق14: عرضية من سيمينيو وتمر بجوار المرمى
ق7: مرموش يهدر فرصة أولى
بداية المباراة.