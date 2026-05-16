انتهت نهائي كأس إنجلترا - مانشستر سيتي (1)-(0) تشيلسي.. كأس جديد لمرموش

السبت، 16 مايو 2026 - 16:38

كتب : FilGoal

ويبحث مانشستر سيتي عن تحقيق لقبه الثامن في البطولة المحلية، فيما يطمح تشيلسي بالتتويج بالبطولة التاسعة.

نهاية المباراة

ق72: سيمينيو يسجل بكعب القدم هدف مميز بصناعة من هالاند

ق55: كايسيدو خطيرة لتشيلسي ورودري ينقذ مرمى فريقه

ق47: خطيرة من سيمينيو فوق المرمى

بداية الشوط الثاني

ق44: سانشيز يتصدى لتسديدة هالاند وينقذ مرماه

ق40: عرضية مميزة من بالمر ودفاع مانشستر سيتي ينقذ مرماه

ق26: هالاند يحرز هدف أول لكن تسلل

ق23: هالاند يهدر هدف محقق بعد تمريره من دوكو

ق20: مالو جوستو وعرضية مميزة لكن دفاع مانشستر سيتي ينقذ الموقف

ق14: عرضية من سيمينيو وتمر بجوار المرمى

ق7: مرموش يهدر فرصة أولى

بداية المباراة.

