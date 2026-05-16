تشكيل كأس إنجلترا – مرموش أساسي مع مانشستر سيتي.. وبالمر يقود هجوم تشيلسي

يتواجد الدولي المصري عمر مرموش في التشكيل الأساسي لمانشستر سيتي ضد تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وستقام مباراة مانشستر سيتي أمام تشيلسي في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت مصر في النهائي.

وللمباراة الثانية تواليا يبدأ مرموش كأساسي.

وجاء التشكيل كالتالي:

الحارس: جيمس ترافورد

الدفاع: ماتيوس نونيز – عبد القادر خوسانوف – مارك جيهي – نيكو أورايلي

الوسط: بيرناردو سيلفا – رودري

أمامهما: جيريمي دوكو – عمر مرموش – أنطوان سيمينيو

الهجوم: هالاند

وعلى الجانب الآخر، يقود كول بالمر هجوم تشيلسي بجانب البرازيلي جواو بيدرو.

ويلعب ريس جيمس كأساسي بعد العودة في المباراة الماضية أمام ليفربول ومشاركته 27 دقيقة.

وأتى التشكيل على النحو التالي:

الحارس: روبرت سانشيز

الدفاع: ريس جيمس – ويسلي فوفانا – ليفي كولويل – مالو جوستو

الوسط: مويسيس كايسيدو – مارك كوكوريا – إنزو فيرنانديز

الهجوم: كول بالمر – جواو بيدرو

ويبحث مانشستر سيتي عن تحقيق البطولة الثامنة، حيث حققها الفريق 7 مرات من قبل أخرها موسم 2022-2023.