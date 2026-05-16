تشكيل كأس إنجلترا – مرموش أساسي مع مانشستر سيتي.. وبالمر يقود هجوم تشيلسي

السبت، 16 مايو 2026 - 16:15

كتب : FilGoal

عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي

يتواجد الدولي المصري عمر مرموش في التشكيل الأساسي لمانشستر سيتي ضد تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وستقام مباراة مانشستر سيتي أمام تشيلسي في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت مصر في النهائي.

وللمباراة الثانية تواليا يبدأ مرموش كأساسي.

أخبار متعلقة:
جوارديولا: سأستمر مع مانشستر سيتي في الموسم المقبل صراع اللقب مستمر.. مرموش يسجل ويقود مانشستر سيتي للفوز على كريستال بالاس للمباراة الثانية على التوالي.. مرموش يسجل مع مانشستر سيتي ماريسكا: تدريب مانشستر سيتي؟ المهم أن أكون جاهزا للتحدي المقبل

وجاء التشكيل كالتالي:

الحارس: جيمس ترافورد

الدفاع: ماتيوس نونيز – عبد القادر خوسانوف – مارك جيهي – نيكو أورايلي

الوسط: بيرناردو سيلفا – رودري

أمامهما: جيريمي دوكو – عمر مرموش – أنطوان سيمينيو

الهجوم: هالاند

وعلى الجانب الآخر، يقود كول بالمر هجوم تشيلسي بجانب البرازيلي جواو بيدرو.

ويلعب ريس جيمس كأساسي بعد العودة في المباراة الماضية أمام ليفربول ومشاركته 27 دقيقة.

وأتى التشكيل على النحو التالي:

الحارس: روبرت سانشيز

الدفاع: ريس جيمس – ويسلي فوفانا – ليفي كولويل – مالو جوستو

الوسط: مويسيس كايسيدو – مارك كوكوريا – إنزو فيرنانديز

الهجوم: كول بالمر – جواو بيدرو

ويبحث مانشستر سيتي عن تحقيق البطولة الثامنة، حيث حققها الفريق 7 مرات من قبل أخرها موسم 2022-2023.

عمر مرموش مانشستر سيتي كأس الاتحاد الإنجليزي تشيلسي
نرشح لكم
المعجزة تضيع في آخر 3 دقائق.. سيلتيك يفوز على هارتس ويتوج بالدوري الاسكتلندي للمرة 56 مباشر نهائي كأس إنجلترا - مانشستر سيتي (0)-(0) تشيلسي.. فرص متبادلة بدأت بشكوك وانتهت بكتابة التاريخ.. علاقة كلوب بـ صلاح في رحلة صعود الملك للقمة مؤتمر فليك: ليفاندوفسكي أراد الرحيل.. وهذا القرار أفضل له وللنادي رحلة الملك (1) – موسم أول للتاريخ ونهاية عكس كل التوقعات واتكينز يكشف نقطة ضعف ليفربول التي استغلها للتسجيل تقرير: فليك يعطي موافقته على استمرار راشفورد.. وعقبة أمام برشلونة مواعيد مباريات السبت 16 مايو - الزمالك ضد اتحاد العاصمة.. وبطولة محتملة لـ رونالدو
أخر الأخبار
المعجزة تضيع في آخر 3 دقائق.. سيلتيك يفوز على هارتس ويتوج بالدوري الاسكتلندي للمرة 56 16 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر نهائي كأس إنجلترا - مانشستر سيتي (0)-(0) تشيلسي.. فرص متبادلة 38 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل كأس إنجلترا – مرموش أساسي مع مانشستر سيتي.. وبالمر يقود هجوم تشيلسي ساعة | الكرة الأوروبية
بدأت بشكوك وانتهت بكتابة التاريخ.. علاقة كلوب بـ صلاح في رحلة صعود الملك للقمة ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر فليك: ليفاندوفسكي أراد الرحيل.. وهذا القرار أفضل له وللنادي ساعة | الكرة الأوروبية
جوارديولا: سأستمر مع مانشستر سيتي في الموسم المقبل ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر أمم إفريقيا للناشئين - مصر (1)-(1) تونس.. سيطرة متبادلة ساعة | منتخب مصر
خبر في الجول – إنبي يتمم اتفاقه لتعيين محمد بركات كمدرب للفريق ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الكونفدرالية - اتحاد العاصمة (1)-(0) الزمالك.. الأبيض يخسر الذهاب 2 كرة سلة – بيان من الاتحاد بعد خسارة أول مباراتين في نهائي الدوري ضد الأهلي 3 "انتبهوا".. رونالدو يوجه رسالة إلى جماهير النصر بعد التعادل أمام الهلال 4 تصريحات نارية من أبو جريشة بعد هبوط الإسماعيلي.. "حسبي الله ونعم الوكيل في المتسبب"
/articles/529226/تشكيل-كأس-إنجلترا-مرموش-أساسي-مع-مانشستر-سيتي-وبالمر-يقود-هجوم-تشيلسي