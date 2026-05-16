بدأت بشكوك وانتهت بكتابة التاريخ.. علاقة كلوب بـ صلاح في رحلة صعود الملك للقمة

"محمد صلاح إنسان رائع، منافس حقيقي، ومررنا بلحظات مختلفة معا، لكننا كنا نعود سريعا لأننا كنا نريد الشيء نفسه، أقصى نجاح للفريق، ويمكنني الآن النظر إلى الماضي وأتخيل كيف ستشعرون وأنتم تبتسمون وتقولون يا لها من فترة رائعة" قد تكون هذه الكلمات من الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول السابق عن محمد صلاح نجم الريدز ملخصا لعلاقة تاريخية بين مدرب أسطوري ولاعب أيقوني.

منذ صيف 2017، سار الثنائي في رحلة بدأت بالشكوك والتساؤلات، ثم تحولت إلى سنوات من الألقاب والأرقام القياسية واللحظات الخالدة، قبل أن تنتهي بوداع يحمل كثيرا من التقدير والاعتراف المتبادل بين اثنين كتبا معا واحدة من أهم فترات ليفربول الحديثة.

علاقة صلاح بالمدرب الألماني بدأت وسط شكوك وتساؤلات، بعدما ارتبط اسم كلوب بتفضيل مواطنه يوليان براندت لاعب ليفركوزن آنذاك على صلاح، قبل أن يتحول اللاعب المصري إلى القطعة الأهم في مشروع المدرب الألماني داخل ملعب أنفيلد.

سنوات طويلة شهدت انتصارات تاريخية، لحظات غضب، انفعالات على الخط، إشادات لا تتوقف، واحتراما متبادلا صنع واحدة من أشهر الثنائيات في كرة القدم الحديثة.

ومع إعلان صلاح رحيله، عاد الحديث مجددا إلى البداية.. هل كان كلوب يريد صلاح حقا؟ وكيف تحولت الصفقة التي أثير حولها الجدل إلى شراكة صنعت أمجاد ليفربول وأعادت النادي إلى قمة أوروبا وإنجلترا؟

القصة الأشهر

واحدة من أشهر القصص المرتبطة بصفقة محمد صلاح هي أن يورجن كلوب لم يكن يفضله في البداية، وكان يريد التعاقد مع يوليان براندت لاعب ليفركوزن آنذاك.

القصة خرجت بقوة عبر المدير السابق لقسم الأبحاث في ليفربول إيان جراهام، الذي أكد أن قسم التحليل والبيانات داخل النادي كان مقتنعا أكثر بصلاح، بينما كان كلوب معجبا ببراندت.

جراهام هو عالم بيانات ويلزي بارز، شغل منصب مدير قسم الأبحاث في نادي ليفربول لكرة القدم بين عامي 2012 و2023، ويعتبر العقل المدبر وراء ثورة البيانات في النادي، حيث أسس أول قسم تحليلي داخلي في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكان له دور حاسم في التعاقد مع نجوم أبرزها محمد صلاح.

حتى جيمي كاراجر نجم الريدز السابق قال لاحقا إن صلاح كان "صفقة مايكل إدواردز" المدير الرياضي السابق، أكثر من كونه صفقة كلوب، لكن بعد سنوات، ومع إعلان صلاح رحيله، خرج كلوب بنفسه لينفي فكرة أنه رفض صلاح بشكل قاطع.

وقال كلوب عبر " The Anfield Wrap": "عندما تبحث عن جناح تتحدث مع 7 أو 8 لاعبين.. نعم تحدثنا مع براندت، لكننا تحدثنا أيضا مع صلاح، وكنا مقتنعين بأنه الرجل المناسب".

وأضاف "الإعلام ضخم القصة وكأن النادي كان منقسما بالكامل، بينما الحقيقة أن ليفربول كان يدرس أكثر من خيار قبل الاستقرار على صلاح".

كواليس اللقاء الأول

كلوب كشف لاحقا تفاصيل مهمة عن أول حديث جمعه بصلاح بعد التوقيع الرسمي للريدز وقال عبر "ديلي ميل" إن صلاح سأله مباشرة: "أين سألعب؟.. فرد عليه كلوب: "في مركزك.. الجناح الأيمن".

صلاح كان قلقا لأن ساديو ماني يلعب هناك بالفعل، وكلوب وقتها أخبره أن ماني يمكنه اللعب يسارا، وأن فيليبي كوتينيو سيكون له دور مختلف.

هذه التفاصيل تكشف أن صلاح نفسه لم يكن واثقا تماما من مكانه داخل المشروع في البداية.

من "صفقة جيدة" إلى ماكينة تاريخية

أكثر المتفائلين داخل ليفربول لم يتوقعوا ما حدث بعد ذلك، صلاح سجل 44 هدفا في موسمه الأول، وحطم أرقاما تاريخية، وتحول إلى أهم لاعب في مشروع كلوب بالكامل.

الثنائي صنع معا: دوري أبطال أوروبا 2019 - الدوري الإنجليزي 2020- كأس العالم للأندية - السوبر الأوروبي - كأس الاتحاد الإنجليزي - كأس الرابطة مرتين.

العلاقة لم تكن مجرد مدرب ولاعب لأن كلوب كان يرى أن صلاح مهووس بالتطور والعمل اليومي.

وقال عنه في تصريحات للصحفيين: "بعد كل عطلة صيفية كان يعود بمهارة جديدة، لقد وضع معايير جديدة تماما للاعب المحترف. كمدرب لا تواجه مشكلة مع صلاح إلا إذا لم يشترك أو استبدلته".

وهذا كان واضحا عبر السنوات، إذ كان صلاح دائما يريد اللعب والمنافسة والتسجيل.

الأزمة الأكبر

نعم مرت رحلة صلاح مع كلوب بأزمات، لكنها لم تصل أبدا لمرحلة الانفجار الحقيقي، وكانت هناك لحظات توتر بسبب غضب صلاح عند استبداله، وانفعالات على الخط ونقاشات تكتيكية في ظل رغبته الدائمة في التسجيل.

يبقى السجال العنيف الذي نشب بين كلوب وصلاح على خط التماس، خلال مباراة بين ليفربول ووست هام (2-2) في 27 أبريل 2024، هى نقطة الخلاف الأبرز في رحلة الثنائي، إذ تأخر في دخول الملعب كبديل.

وقال النجم المصري لاحقاً: "إذا تحدثت اليوم، فسأُثير حريقا". لكن كلوب أكد أن المشكلة سويت في غرفة خلع الملابس.

وأغلق كلوب الامر بشكل نهائي لاحقا وقال عبرTNT"": "اختلفنا أحيانا، لكن لم نفقد الاحترام أبدا. وهذا ما جعل العلاقة تستمر لسنوات دون انهيار، رغم الضغط الهائل داخل مشروع ليفربول".

لحظة رحيل كلوب.. وتأثيرها على صلاح

عندما أعلن كلوب رحيله في 2024، ظهرت تكهنات بأن صلاح سيرحل أيضا.

لكن صلاح قال وقتها بوضوح : "رحيل كلوب لا يعني أنني سأرحل".

وأضاف "كرة القدم تتغير دائما، وأن اللاعبين والمدربين يرحلون باستمرار".

هذا التصريح عكس حجم الاحترام المتبادل، وفي الوقت ذاته احترافية صلاح رغم أن كلوب كان يمثل "الأب الروحي" لمشروع الملك المصري في ليفربول.

إعلان رحيل صلاح.. ورسالة كلوب المؤثرة

في مارس 2026 أعلن صلاح رسميا رحيله عن ليفربول بعد 9 سنوات تاريخية.

رد فعل كلوب كان عاطفيا للغاية وقال: "صلاح أسطورة من أساطير ليفربول على مر التاريخ. لن أتفاجأ إذا لعب حتى سن 40".

ووصفه بأنه لاعب لا يمكن تعويضه، ومحترف استثنائي، وصاحب أرقام مجنونة وأحد أعظم من لعبوا لليفربول".

كما قال في تصريحات لموقع "This is Anfield": "في فترتي ومع متابعتي الدائمة لليفربول، صلاح بالتأكيد واحد من الأعظم على مر التاريخ، فالأرقام تتحدث عن نفسها، وهي أرقام استثنائية لا يصنعها إلا لاعب استثنائي".

في النهاية يمكننا وصف العلاقة بين محمد صلاح ويورجن كلوب أنها لم تكن مجرد شراكة بين مدرب ولاعب، بل كانت قصة كاملة أعادت ليفربول إلى قمة أوروبا، وحولت الجناح المصري من صفقة أثير حولها الجدل إلى أحد أعظم أساطير النادي عبر تاريخه.