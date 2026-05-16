مؤتمر فليك: ليفاندوفسكي أراد الرحيل.. وهذا القرار أفضل له وللنادي

السبت، 16 مايو 2026 - 16:01

كتب : FilGoal

هانز فليك - روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة

أوضح هانز فليك مدرب برشلونة أن روبرت ليفاندوفسكي لاعب الفريق أراد الرحيل وأن القرار هذا أفضل له وللنادي.

أعلن ليفاندوفسكي في وقت سابق رحيله عن برشلونة بنهاية الموسم الحالي.

وقال المدرب الألماني خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة ريال بيتيس: "تم اتخاذ القرار بهذه الطريقة، لم نناقش أي احتمالات أخرى، نحن نحترم ذلك".

وأضاف "ليفاندوفسكي قدوة رائعة ولاعب عظيم، يبذل كل ما لديه، كان من دواعي الفخر العمل معه ورؤية مدى اجتهاده، كان دائما حاضرا خاصة في الأوقات الصعبة".

وأكمل "سارت المحادثة بشكل جيد، تحدث مع الفريق وودع الجميع، كانت فترة رائع وأخبرته أنني حققت كل الألقاب معه، ليفاندوفسكي محترف حقيقي ويعتني بنفسه جيدا، ولهذا ما زال يلعب في هذا المستوى، الآن يريد الرحيل وخوض تجربة جديدة، هذا أمر جيد له وللنادي".

وأتم "لا أظن أن سيرحل أي لاعب آخر، رغم أن كل شيء ممكن في كرة القدم".

وينتهي عقد ليفاندوفسكي بنهاية الموسم وسيحق له الانضمام لأي فريق بشكل مجاني.

صاحب الـ 37 عاما انضم لبرشلونة في 2022 قادما من بايرن ميونيخ.

وخلال سنواته مع برشلونة شارك ليفاندوفكسي في 191 مباراة وتمكن من تسجيل 119 هدفا وصنع 24 آخرين.

وبالموسم الحالي، شارك النجم البولندي في 44 مباراة بجميع البطولات وسجل 18 هدفا وصنع 4 آخرين.

وتوج ليفادوفكسي مع برشلونة بالدوري الإسباني 3 مرات، وكأس ملك إسبانيا مرة، وكأس السوبر الإسباني 3 مرات.

ويستعد برشلونة لمواجهة منافسه ريال بيتيس في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 37 من بطولة الدوري الإسباني الأحد المقبل.

ويتصدر برشلونة جدول الترتيب برصيد 91 نقطة وحصل على بطولة الدوري.

بينما يأتي ريال بيتيس في المركز الخامس برصيد 57 نقطة.

