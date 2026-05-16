مباشر أمم إفريقيا للناشئين - مصر (1)-(1) تونس.. الثاني يضيع من الفراعنة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة مصر ضد تونس بالجولة الثانية من دور مجموعات أمم إفريقيا للناشئين.

ق86 رأسية من أمير أبو العز يتصدى لها حارس مرمى منتخب تونس

ق60 عرضية خطيرة من محمد جمال لاعب منتخب مصر تمر داخل منطقة الجزاء بغرابة دون أن يحولها أحد في اتجاه المرمى التونسي

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق41. جوووول التعادل لمصر عن طريق محمد جمال.

ق39. ركلة جزاااء لمنتخب مصر.

ق10. هدف أول لمنتخب تونس عن طريق منصف الثابتي من ركلة جزاء.

ق9. ركلة جزاء لمنتخب تونس.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل