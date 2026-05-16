مباشر أمم إفريقيا للناشئين - مصر (1)-(1) تونس.. الثاني يضيع من الفراعنة
السبت، 16 مايو 2026 - 15:45
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة مصر ضد تونس بالجولة الثانية من دور مجموعات أمم إفريقيا للناشئين.
تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ق86 رأسية من أمير أبو العز يتصدى لها حارس مرمى منتخب تونس
ق60 عرضية خطيرة من محمد جمال لاعب منتخب مصر تمر داخل منطقة الجزاء بغرابة دون أن يحولها أحد في اتجاه المرمى التونسي
الشوط الثاني
................................................
نهاية الشوط الأول
ق41. جوووول التعادل لمصر عن طريق محمد جمال.
ق39. ركلة جزاااء لمنتخب مصر.
ق10. هدف أول لمنتخب تونس عن طريق منصف الثابتي من ركلة جزاء.
ق9. ركلة جزاء لمنتخب تونس.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
نرشح لكم
تشكيل مصر للناشئين - دانيال تامر وأبو العز على مقاعد البدلاء.. وصفوت يقود الهجوم ضد تونس رحلة الملك (1) – موسم أول للتاريخ ونهاية عكس كل التوقعات منتخب مصر للناشئين يختتم تحضيراته لمواجهة تونس في كأس إفريقيا 8 لاعبين محتملين؟ كيف يفكر حسام حسن لقائمة منتخب مصر في كأس العالم قصة التوأم - رفض سيلتك ولاتسيو من أجل الأهلي.. والاستقرار على تشكيل مصر في كأس العالم منتخب الشباب يفوز أمام عمان وديا.. وإنقاذ لاعب بعد بلع لسانه محمد حمدي يبدأ المرحلة الثالثة من التأهيل للتعافي من إصابة الرباط الصليبي منافس مصر - كريس وود على رأس قائمة نيوزيلندا النهائية لكأس العالم