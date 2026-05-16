تشكيل مصر للناشئين - دانيال تامر وأبو العز على مقاعد البدلاء.. وصفوت يقود الهجوم ضد تونس

السبت، 16 مايو 2026 - 15:35

كتب : FilGoal

عبد الله عمرو - مصر أمام إثيوبيا

أعلن حسين عبد اللطيف مدرب منتخب مصر للناشئين تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل.

ويلتقي منتخب مصر مع تونس في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 عاما.

ويجلس دانيال تامر على مقاعد البدلاء، بينما يلعب أحمد صفوت في التشكيل الأساسي.

ويجلس أمير أبو العز لاعب مونزا على مقاعد البدلاء، بينما خرج أمير حسن لاعب أوتريخت من القائمة.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: مالك عمرو.

الدفاع: عبد الله عمرو - آدم يوسف - عادل علاء - محمد السيد.

الوسط: أحمد بشير - يوسف عثمان - محمد جمال.

الهجوم: أحمد صفوت - أدهم حسيب - خالد مختار.

وكان منتخب مصر قد تعادل في المباراة الأولى مع إثيوبيا بدون أهداف، كما تعادلت تونس مع المغرب بهدف لكل فريق.

منتخب مصر للناشئين تونس كأس أمم إفريقيا للناشئين
