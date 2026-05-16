ذا أثليتك: بيريز سيجتمع مع مورينيو خلال أسبوع لحسم عودته لـ ريال مدريد

السبت، 16 مايو 2026 - 15:17

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو مدرب فنربشخة

كشف موقع ذا أثليتك عن وجود جلسة منتظرة بين ريال مدريد وجوزيه مورينيو للاتفاق على تدريب الفريف.

وفقا للموقع فإن فلورينتينو بيريز رئيس النادي سيعقد اجتماعا خلال الأسبوع المقبل مع مورينيو للاتفاق على عودته لتدريب الفريق.

وأشار ذا أثليتك إلى أن مورينيو قد أخبر بعض الأشخاص داخل بنفيكا بالفعل بقراره بالرحيل عن تدريب الفريق.

وكان النادي البرتغالي قد قدم عرضا لمورينيو لتمديد عقده والذي يمتد للموسم المقبل.

وقال مورينيو خلال المؤتمر الصحفي الأخير له مع الفريق إنه لن يناقش عرض التجديد قبل مباراة إشتوريل الأخيرة بالدوري.

ويستعد بنفيكا لخوض المباراة الأخيرة في الدوري أمام إستوريل برايا في الجولة الأخيرة السبت المقبل.

ويحتل بنفيكا المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 77 نقطة، ويعتبر الفريق الوحيد في البطولة الذي لم يتعرض للخسارة.

وذكرت صحيفة تليجراف في وقت سابق أن مورينيو أصبح على وشك العودة إلى تدريب ريال مدريد الموسم المقبل.

وأوضح التقرير أن إدارة ريال مدريد توصلت لاتفاق مع مورينيو وحسم الرتوش الأخيرة عقب نهاية موسم الدوري الإسباني.

ومن المتوقع أن يتفاوض بيريز مع مورينيو مباشرة بشأن شروط عقده الشخصي، حسب التقرير.

ويتعين التوصل إلى اتفاق مع بنفيكا، الذي يرتبط معه مورينيو بعقد يمتد حتى صيف 2027. ولا يُتوقع حدوث مشاكل في هذا الجانب.

مورينيو، البالغ من العمر 63 عامًا، يتبقى له مباراة واحدة مع بنفيكا هذا الموسم، حيث لا يزال الفريق دون هزيمة في الدوري البرتغالي الممتاز، لكنه مرشح لإنهاء الموسم في المركز الثالث.

وينتهي عقد مورينيو مع بنفيكا صيف 2027 لكن لديه بند في عقده يسمح له بفسخ عقده مع الفريق البرتغالي الصيف المقبل.

