"كاتالونيا هي مكاني على الأرض".. ليفاندوفسكي يعلن الرحيل عن برشلونة

أعلن روبرت ليفاندوفسكي رحيله عن برشلونة بنهاية الموسم الحالي.

وينتهي عقد ليفاندوفسكي بنهاية الموسم وسيحق له الانضمام لأي فريق بشكل مجاني.

وكتب ليفاندوفسكي عبر حسابه على إنستاجرام: "بعد أربع سنوات مليئة بالتحديات والعمل الجاد، حان وقت الرحيل".

"أغادر وأنا أشعر بأن المهمة قد اكتملت، 4 مواسم و3 بطولات، لن أنسى أبدا الحب الذي تلقيته من الجماهير منذ أيامي الأولى، كاتالونيا هي مكاني على هذه الأرض".

"شكرا لكل من قابلتهم خلال هذه السنوات الجميلة، شكر خاص للرئيس خوان لابورتا لمنحي فرصة عيش أكبر فصول مسيرتي، برشلونة عادل إلى المكان الذي ينتمي إليه".

صاحب الـ 37 عاما انضم لبرشلونة في 2022 قادما من بايرن ميونيخ.

وخلال سنواته مع برشلونة شارك ليفاندوفكسي في 191 مباراة وتمكن من تسجيل 119 هدفا وصنع 24 آخرين.

وبالموسم الحالي، شارك النجم البولندي في 44 مباراة بجميع البطولات وسجل 18 هدفا وصنع 4 آخرين.

وتوج ليفادوفكسي مع برشلونة بالدوري الإسباني 3 مرات، وكأس ملك إسبانيا مرة، وكأس السوبر الإسباني 3 مرات.