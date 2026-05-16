قائمة كوريا - سون وكانج إن على رأس القائمة لـ كأس العالم

السبت، 16 مايو 2026 - 12:54

كتب : FilGoal

سون هيونج مين - كوريا الجنوبية

يقود المخضرم سون هيونج مين لاعب لوس أنجلوس الأمريكي قائمة منتخب كوريا الجنوبية المشاركة في كأس العالم 2026.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

ويتواجد لي كانج إن لاعب باريس سان جيرمان في قائمة المنتخب، بالإضافة إلى كيم مين جاي مدافع بايرن ميونيخ.

أخبار متعلقة:
كادينا سير: بارينيتشيا يغيب عن كأس العالم 2026 بسبب الإصابة دي ليخت يخضع لجراحة ناجحة.. وهذا موقفه من المشاركة في كأس العالم 8 لاعبين محتملين؟ كيف يفكر حسام حسن لقائمة منتخب مصر في كأس العالم مهاجم سندرلاند ومدافع ولفرهامبتون ضمن قائمة هايتي في كأس العالم

ينس هو أول لاعب وُلد خارج كوريا الجنوبية ومختلط العرق يمثل منتخب كوريا الجنوبية، إذ وُلد لأب ألماني وأم كورية جنوبية في ألمانيا.

ومثّل منتخبات ألمانيا في جميع الفئات السنية قبل أن يرتدي قميص كوريا الجنوبية لأول مرة ضد أمريكا والمكسيك.

وجاءت القائمة كالتالي:

الحراس: جوي هيون وو (أولسان إتش دي الكوري) – كيم سيونج جيو (طوكيو الياباني) – سونج بوم كيون (جيونبك هيونداي موتورز الكوري).

الدفاع: كيم مين جاي (بايرن ميونيخ) – تشو يو مين (الشارقة الإماراتي) – لي هان بيوم (ميتيلاند الدنماركي) – كيم تاي هيون (كاشيما أنتلرز الياباني) – بارك جين سيوب (زيانج الصيني) – لي جي هيوك (جانجوون الكوري) – لي تاي سيوك (أستريا فيين النمساوي) – سيول يونج وو (سرفينا زفيزدا الصربي) – ينس كاستروب (بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني) – كيم مون هوان (دايجيون هانا سيتيزين الكوري).

الوسط: يانج هيون جون (سلتيك الاسكتلندي) – بايك سيونج هو (بيرمينجهام سيتي الإنجليزي) – هوانج إن بيوم (فينورد الهولندي) – كيم جين جيو (جيونبك هيونداي موتورز الكوري) – باي جون هو (ستوك سيتي الإنجليزي) – يوم جي سونج (سوانزي سيتي الويلزي) – هوانج هي تشان (ولفرهامبتون الإنجليزي) – لي دونج جيونج (أولسان إتش دي الكوري) – لي جاي سونج (ماينز الألماني) – لي كانج إن (باريس سان جيرمان).

الهجوم: أو هيون جيو (بشكتاش التركي) – سون هيونج مين (لوس أنجلوس الأمريكي) – تشو جوي سونج (ميتيلاند الدنماركي).

ويقع منتخب كوريا الجنوبية في المجموعة الأولى من البطولة رفقة المكسيك وجنوب إفريقيا والتشيك.

كوريا الجنوبية سون هيونج مين كأس العالم
نرشح لكم
قائمة الأردن – عودة الفاخوري على رأس 30 لاعبا في الاختيارات الأولية لكأس العالم منافس مصر - قائمة إيران.. تواجد طارمي وغياب أزمون في الاختيارات الأولية كادينا سير: بارينيتشيا يغيب عن كأس العالم 2026 بسبب الإصابة 8 لاعبين محتملين؟ كيف يفكر حسام حسن لقائمة منتخب مصر في كأس العالم مهاجم سندرلاند ومدافع ولفرهامبتون ضمن قائمة هايتي في كأس العالم غياب ثنائي الأهلي والزمالك.. لموشي يعلن قائمة تونس النهائية لكأس العالم 2026 دي بول: أستعد مع ميسي لكأس العالم من الآن بتدريبات مزدوجة بيرناردو سيلفا: أريد حسم مستقبلي قبل كأس العالم
أخر الأخبار
بعد سخرية رئيس ميلان.. ماروتا: أتمنى أن يسلك طريقنا بالتتويج بـ 9 ألقاب 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
قائمة الأردن – عودة الفاخوري على رأس 30 لاعبا في الاختيارات الأولية لكأس العالم ساعة | في المونديال
إلفيرسبيرج يصعد للدوري الألماني لأول مرة في تاريخه ساعة | الكرة الأوروبية
صاروخية موديبا تقرب صنداونز من لقب أبطال إفريقيا قبل الحسم في المغرب ساعة | الكرة الإفريقية
كونتي: رئيس النادي يعرف ما أريده بشأن مستقبلي ساعة | الكرة الأوروبية
هيثم حسن أساسي مع أوفييدو ضد ألافيس ساعة | الدوري الإسباني
تشكيل ريال مدريد - عودة مبابي.. وكارباخال أساسي ضد إشبيلية ساعة | الدوري الإسباني
برونو: سعيد برغبة زملائي في تسجيل تمريراتي الحاسمة 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالة غامضة من إمام عاشور 2 انتهت نهائي الكونفدرالية - الزمالك (1)-(0) اتحاد العاصمة.. الأبيض يخسر اللقب 3 بعد خسارة الكونفدرالية.. تعرف على الجوائز المالية لـ الزمالك 4 كرة سلة – بيان من الاتحاد بعد خسارة أول مباراتين في نهائي الدوري ضد الأهلي
/articles/529215/قائمة-كوريا-سون-وكانج-إن-على-رأس-القائمة-لـ-كأس-العالم