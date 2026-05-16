تقرير: فليك يعطي موافقته على استمرار راشفورد.. وعقبة أمام برشلونة

السبت، 16 مايو 2026 - 11:39

كتب : FilGoal

أعطى هانز فليك المدير الفني لبرشلونة موافقته على استمرار ماركوس راشفورد مع الفريق خلال الموسم الجديد.

ويلعب راشفورد مع برشلونة على سبيل الإعارة قادما من مانشستر يونايتد الصيف الماضي لمدة موسم مع أحقية الشراء مقابل 30 مليون يورو.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن فليك أعطى موافقته على استمرار ماركوس راشفورد.

وذكرت الصحيفة أن النادي الكتالوني يريد صيغة مختلفة، لكن مانشستر يونايتد يرفض إعارة جديدة ويريد فقط 30 مليون يورو.

ووفقا للصحيفة فإن اللاعب الإنجليزي مستعد لتمديد عقده 5 مواسم بنفس الراتب لتخفيف الهلك على الميزانية وذلك بعدما خفض راتبه بنسبة 40% سابقا.

وأوضحت الصحيفة أن راشفورد يتمسك بالاستمرار مع برشلونة بالرغم من اهتمام أستون فيلا.

وقال راشفورد من قبل بشأن مستقبله لـ بي بي سي سبورت: " أنا لست ساحرا، لكن لو كنت كذلك لبقيت في برشلونة، سنرى ما سيحدث".

وأتم "أتيت إلى برشلونة من أجل الفوز، وتوجت بالفعل بأكبر عدد ممكن من البطولات، برشلونة فريق مذهل وسيحقق الكثير من الألقاب الموسم المقبل، البقاء هنا سيكون أمرا خاصا".

ولعب راشفورد 48 مباراة وسجل 14 هدفا وصنع 14 آخرين.

وحصل راشفورد على بطولتي الدوري والسوبر الإسباني خلال الموسم الجاري مع بلوجرانا.

