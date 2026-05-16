مواعيد مباريات السبت 16 مايو - الزمالك ضد اتحاد العاصمة.. وبطولة محتملة لـ رونالدو

السبت، 16 مايو 2026 - 10:39

كتب : FilGoal

أحمد فتوح - الزمالك ضد اتحاد العاصمة

تقام اليوم المباراتين النهائيتين لبطولتي كأس الكونفدرالية الإفريقية ودوري أبطال آسيا 2.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 16 مايو والقنوات الناقلة.

الدوري الألماني

فيردر بريمن × بوروسيا دورتموند.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.

يونيون برلين × أوجسبورج.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.

سانت باولي × فولفسبورج.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.

هايدنهايم × ماينز.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.

فرايبورج × لايبزج.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.

آينتراخت فرانكفورت × شتوتجارت.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.

بايرن ميونيخ × كولن.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.

باير ليفركوزن × هامبورج.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.

بوروسيا مونشنجلادباخ × هوفنهايم.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.

الدوري السعودي

الهلال × نيوم..7:05 مساء - ثمانية

أهلي جدة × الخلود.. 9:00 مساء - ثمانية.

نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية

الزمالك × اتحاد العاصمة.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

نهائي دوري أبطال آسيا 2

النصر × جامبا أوساكا.. 9:15 مساء - بي إن سبورتس 2.

نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

تشيلسي × مانشستر سيتي.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الاسكتلندي

سلتيك × هارتس.. 2:30 مساء.

