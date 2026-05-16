مواعيد مباريات السبت 16 مايو - الزمالك ضد اتحاد العاصمة.. وبطولة محتملة لـ رونالدو
السبت، 16 مايو 2026 - 10:39
كتب : FilGoal
تقام اليوم المباراتين النهائيتين لبطولتي كأس الكونفدرالية الإفريقية ودوري أبطال آسيا 2.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 16 مايو والقنوات الناقلة.
الدوري الألماني
فيردر بريمن × بوروسيا دورتموند.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.
يونيون برلين × أوجسبورج.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.
سانت باولي × فولفسبورج.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.
هايدنهايم × ماينز.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.
فرايبورج × لايبزج.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.
آينتراخت فرانكفورت × شتوتجارت.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.
بايرن ميونيخ × كولن.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.
باير ليفركوزن × هامبورج.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.
بوروسيا مونشنجلادباخ × هوفنهايم.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.
الدوري السعودي
الهلال × نيوم..7:05 مساء - ثمانية
أهلي جدة × الخلود.. 9:00 مساء - ثمانية.
نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية
الزمالك × اتحاد العاصمة.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
نهائي دوري أبطال آسيا 2
النصر × جامبا أوساكا.. 9:15 مساء - بي إن سبورتس 2.
نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
تشيلسي × مانشستر سيتي.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
الدوري الاسكتلندي
سلتيك × هارتس.. 2:30 مساء.
