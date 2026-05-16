كما كشف في الجول – لافيينا يعلن انتقال مدافعه إلى زد

أعلن نادي لافيينا انتقال موسى محمد مدافع الفريق إلى زد بداية من الموسم المقبل.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن زد أتم اتفاقه مع نظيره لافيينا بشأن ضم موسى محمد، واللاعب وقع على عقود انضمامه لزد.

وكان زد قد أخطر في وقت سابق نظيره بيراميدز بتفعيل بند شراء طارق علاء لينضم إلى صفوفه بشكل نهائي في الموسم الجديد حسبما علم FilGoal.com.

وانضم طارق علاء إلى منتخب مصر لأول مرة تحت قيادة حسام حسن في معسكر مباراتي السعودية وإسبانيا بشهر مارس الماضي.

ويلعب طارق في مركز الظهير الأيمن وانضم لصفوف زد معارا لنهاية الموسم قادما من بيراميدز مع وجود بند بأحقية الشراء.

وتدرج طارق في صفوف سموحة وأصبح لاعبا للفريق الأول منذ موسم 2022-23، وانضم لبيراميدز مقابل 17 ونصف مليون جنيه قادما من سموحة.

منذ انضمام صاحب الـ 24 عاما لزد في يناير أصبح الأساسي في الفريق وخاض 13 مباراة مع الفريق.

وساهم طارق علاء في تأهل زد لنصف نهائي كأس مصر الذي خسره على يد بيراميدز.