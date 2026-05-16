سلوت: الخسارة من أستون فيلا محبطة لنا ولـ صلاح العائد للمباريات

السبت، 16 مايو 2026 - 01:05

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

أوضح أرني سلوت مدرب ليفربول أن الخسارة من أستون فيلا محبطة للجميع بما فيهم محمد صلاح العائد للمشاركة مجددا في المباريات.

وتعرض ليفربول لهزيمة كبيرة أمام أستون فيلا بنتيجة 4-2 في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب الهولندي لـ بي بي سي سبورت: "الأمر لا يتعلق بي أو بمدى إحباطي بل هو أمر محبط للجميع سواء للاعبين أو الجهاز الفني وبالتأكيد الجماهير وللاعبين الذين عادوا".

وأتم "في كرة القدم قد تنزلق مثل دومينيك سوبوسلاي، لكن الأمر مؤسف للغاية، هذا ربكا جزء من موسمنا، نعرف ما يجب علينا فعله في الفترة المقبلة".

وشارك محمد صلاح في المباراة عند الدقيقة 78 ليعود بعد غيابه عن مباراتين بسبب الإصابة.

وضمن أستون فيلا رسميا تأهله لأبطال أوروبا.

وبهذا الانتصار رفع أستون فيلا رصيده للنقطة 62 في المركز الرابع، وتجمد رصيد ليفربول عند النقطة 59 في المركز الخامس.

