خبر في الجول - المريخ سيطلب الحصول على 1.5 % من انتقال إبراهيم عادل لنورشيلاند.. ونسبة بيراميدز

السبت، 16 مايو 2026 - 00:54

كتب : عمرو نبيل

إبراهيم عادل بقميص نادي نورشيلاند

علم FilGoal.com أن نادي المريخ سيطلب الحصول على 1.5 % من حق رعاية إبراهيم عادل بعد تفعيل نورشيلاند الدنماركي بند شرائه من الجزيرة الإماراتي

وأعلن نادي نورشيلاند الدنماركي، تفعيل بند شراء إبراهيم عادل من الجزيرة الإماراتي بعقد يمتد حتى عام 2029.

وحسبما علم FilGoal.com أن اللاعب انتقل مقابل 2 مليون يورو وبذلك سيطلب المريخ الحصول على 30 ألف يورو (مليون و850 ألف جنيه مصري).

فيما سيطلب بيراميدز الحصول على 3.5 % أي ما يعادل 70 ألف يورو (4 ملايين جنيه و300 ألف).

وبدأ إبراهيم عادل مسيرته مع المريخ البورسعيدي قبل الانتقال إلى الأسيوطي سابقا (بيراميدز حاليا).

ووضع المريخ بندا يمنحه الحصول على 20% من انتقاله إلى أي ناد آخر وهذا ما حدث بعد انتقاله للجزيرة الإماراتي بداية الموسم الحالي.

وانضم إبراهيم عادل معارا من الجزيرة الإماراتي إلى الفريق الدنماركي في اليوم الأخير من انتقالات يناير الماضية، ليستمر حتى نهاية الموسم.

ثم قام النادي الدنماركي بتفعيل بند الشراء ليصبح انتقالا نهائيا.

وشارك إبراهيم عادل في جميع مباريات الفريق في الدوري منذ انضمامه ليسجل 10 مباريات، أحرز خلالهم هدفين وصنع هدفا واحدا.

ولعب إبراهيم عادل 22 مباراة دولية، وله 3 أهداف بقميص منتخب مصر.

ويحتل نورشيلاند المركز الثالث في مجموعة البطولة برصيد 47 نقطة قبل جولة من النهاية.

ويلعب نورشيلاند في ختام الموسم أمام سوندرييسكه صاحب المركز الخامس بـ 44 نقطة.

ويسعى نورشيلاند إلى الفوز أو التعادل لضمان المركز الثالث المؤهل لدوري المؤتمر الأوروبي الموسم المقبل.

