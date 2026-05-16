هل سيسهل ياسين منصور انتقال إبراهيم عادل للأهلي؟.. نورشيلاند يجيب

السبت، 16 مايو 2026 - 00:31

كتب : FilGoal

أجاب حسام الزناتي نائب المدير الرياضي لنادي نورشيلاند الدنماركي على سؤال حول إمكانية إبراهيم عادل لاعب الفريق إلى الأهلي.

وأعلن نادي نورشيلاند الدنماركي، تفعيل بند شراء إبراهيم عادل من الجزيرة الإماراتي بعقد يمتد حتى عام 2029.

وقال حسام الزناتي نائب المدير الرياضي لنادي نورشيلاند الدنماركي: "إبراهيم عادل تأثيره قوي منذ انضمامه للفريق ونحن الآن في المركز الثالث وننافس على التأهل لدوري المؤتمر الأوروبي، لذلك اتخذنا قرارا بتفعيل بند الشراء من الجزيرة الإماراتي مقابل نحو مليوني يورو".

وأضاف "النية أن يستمر إبراهيم معنا الموسم المقبل، خاصة إذا شاركنا في البطولات الأوروبية. في كل مباراة يوجد ما بين 40 إلى 50 كشافا لمتابعته، وهو يستحق الانتقال إلى مستوى أعلى، وإذا حصل على فرصة مناسبة فسنناقش الأمر معه. السوق الأوروبية هي الأولوية بالنسبة لنا، وأعتقد أن خطوته المقبلة ستكون داخل أوروبا".

وأجاب "هل سيسهل ياسين منصور انتقال إبراهيم عادل إلى الأهلي؟ هناك ربط يحدث في هذا الأمر لأن نورشيلاند مملوك لعائلة آل منصور، ولا ألوم من يتحدث عن ذلك، لكن النادي هنا مستقل وله أهداف وطموحات. يجب أن نتذكر أن اللاعب لديه حلم يقاتل من أجله، وهو يرى مستقبله في أوروبا، وهذه هي الأولوية بالنسبة لكل الأطراف".

ويملك محمد منصور الشقيق الأكبر لياسين منصور نائب رئيس الأهلي ملكية نادي نورشيلاند الدنماركي.

وانضم إبراهيم عادل معارا من الجزيرة الإماراتي إلى الفريق الدنماركي في اليوم الأخير من انتقالات يناير الماضية، ليستمر حتى نهاية الموسم.

وشارك إبراهيم عادل في جميع مباريات الفريق في الدوري منذ انضمامه ليسجل 10 مباريات، أحرز خلالهم هدفين وصنع هدفا واحدا.

ولعب إبراهيم عادل 22 مباراة دولية، وله 3 أهداف بقميص منتخب مصر.

ويحتل نورشيلاند المركز الثالث في مجموعة البطولة برصيد 47 نقطة قبل جولة من النهاية.

ويلعب نورشيلاند في ختام الموسم أمام سوندرييسكه صاحب المركز الخامس بـ 44 نقطة.

ويسعى نورشيلاند إلى الفوز أو التعادل لضمان المركز الثالث المؤهل لدوري المؤتمر الأوروبي الموسم المقبل.

