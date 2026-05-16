واتكينز: هدفنا التتويج بالدوري الأوروبي

السبت، 16 مايو 2026 - 00:30

كتب : FilGoal

كشف أولي واتكينز مهاجم أستون فيلا سعادته الكبيرة بما قدمه فريقه، مشيرا إلى أن التسجيل في مواجهة ليفربول يحمل طابعا خاصا بالنسبة له.

وحقق أستون فيلا انتصارا كبيرا أمام ليفربول بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي.

وقال واتكينز في تصريحات لشبكة بي إن سبورت: "أسعى دائما للتسجيل في جميع المباريات، لكن المساهمة في التسجيل اليوم والتأهل لأبطال أوروبا يحمل طابعا خاصا".

وواصل "تمكنت من تسجيل هدفين، بينما سجل جون ماكجين هدفا واحدا، لكن يا له من هدف مدهش".

وأتم "نحن على أعتاب خوض نهائي الدوري الأوروبي، ونحتاج إلى دعم جماهيرنا، لا تزال أمامنا مباراتان هذا الموسم، ونتطلع إلى إسعاد الجماهير وإدخال الفرحة إلى قلوبهم".

ومن المقرر أن يواجه أستون فيلا خصمه فرايبورج الألماني في نهائي الدوري الأوروبي.

وسجل رباعية أستون فيلا: مورجان روجرز، وأولي واتكينز هدفين وجون ماكجين ، فيما أحرز هدفا ليفربول فيرجل فان دايك.

وشارك محمد صلاح في المباراة عند الدقيقة 78 ليعود بعد غيابه عن مباراتين بسبب الإصابة.

وضمن أستون فيلا رسميا تأهله لأبطال أوروبا.

وبهذا الانتصار رفع أستون فيلا رصيده للنقطة 62 في المركز الرابع، وتجمد رصيد ليفربول عند النقطة 59 في المركز الخامس.

