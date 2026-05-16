موهبة ليل يختار تمثيل منتخب المغرب بدلا من فرنسا

السبت، 16 مايو 2026 - 00:30

كتب : FilGoal

أيوب بوعدي - ليل

قرر أيوب بوعدي لاعب ليل تمثيل منتخب المغرب بدلا من فرنسا.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قبول تمثيل بوعدي لمنتخب المغرب بدلا من الديوك.

وتغلب الاتحاد المغربي لكرة القدم على نظيره الفرنسي للظفر بخدمات اللاعب الموهوب صاحب الـ 18 عاما.

ومثل لاعب الوسط الفئات السنية المختلفة لمنتخب فرنسا، وكان قائدا لفريق تحت 21 عاما.

ولعب بوعدي 10 مباريات مع منتخب تحت 21 عاما وسجل هدفا.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 18 عاما مع ليل في 41 مباراة خلال الموسم الجاري وصنع هدفا دون التسجيل.

وإجمالا، لعب بوعدي 95 مباراة مع ليل ولم يسجل أبدا، لكنه صنع 4 أهداف.

وكان بوعدي تم تصعيده للفريق الأول في موسم 2023-2024 وشارك في 9 مباريات بواقع 126 دقيقة.

ولبوعدي فرصة لتمثيل منتخب المغرب في كأس العالم 2026، إذ لم يعلن المنتخب قائمته بعد.

ويتواجد منتخب المغرب في المجموعة الثالثة من البطولة بتواجد البرازيل وهايتني واسكتلندا.

