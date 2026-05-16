"النادي يعد أكثر من وطن بالنسبة لي".. الشعراوي يعلن رحيله عن روما

السبت، 16 مايو 2026 - 00:03

كتب : FilGoal

أعلن ستيفان الشعراوي لاعب روما رحيله من النادي عقب نهاية الموسم الجاري.

وينتهي تعاقد اللاعب المصري الأصل مع روما بانتهاء الموسم الحالي.

وكتب اللاعب الإيطالي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام "هناك أماكن تصبح وطنا لك دون أن تدرك ذلك، ثم يأتي يوم تكتشف فيه أنها كانت أكثر من ذلك بكثير".

وأضاف "جئت إلى هنا وأنا أحمل الأحلام والطموحات ورغبة كبيرة في إثبات نفسي، وأغادر اليوم وقلبي ممتلئ بالذكريات وبالمعارك التي خضناها معا بالأفراح الكبيرة، وأيضا باللحظات الصعبة التي جعلتني أنضج داخل الملعب وخارجه".

وأكمل "ومع مرور الوقت، ازدادت المسؤوليات، وكان ارتداء شارة القيادة أكثر بكثير من مجرد دور، لقد كان شرفا عظيما، وأحد أكبر مظاهر التقدير التي كان يمكن أن أحصل عليها. امتياز سأحمله دائما في قلبي".

وواصل "وكما لكل قصة بداية، فإن لهذه القصة أيضًا نهاية تقترب اليوم، لقد كان موسما مختلفا وصعبا في بعض جوانبه، لكن هذا جزء من كرة القدم، ولا يغيّر ما أنا عليه وما قدمته دائمًا".

وشدد "الديربي سيكون مباراتي الأخيرة على ملعب الأوليمبيكو، ولا توجد مباراة أفضل من هذه لأضع فيها كل ما سعيت دائمًا لتقديمه في هذه اللعبة، الالتزام والاحترام والتفاني لهذا القميص، وقبل كل شيء امتناني".

وأتم "أرحل، لكن جزءًا مني سيبقى هنا، لأن بعض القصص لا تنتهي حقًا، بل تتغير فقط، سأظل ممتنًا دائمًا لهذا النادي، وخاصة لهذه المدينة التي منحتني الكثير، شكرا روما".

ولعب الشعراوي مع روما 26 مباراة خلال الموسم الحالي وسجل هدفا وصنع 3 آخرين.

وإجمالا، خاض الشعراوي مع روما 346 مباراة وسجل 65 هدفا وصنع 50 آخرين.

ويعد روما أكثر فريق مثله الشعراوي في مسيرته الكروية.

وتوج الشعراوي مع روما ببطولة دوري المؤتمر في موسم 2021-2022.

