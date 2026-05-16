عودة صلاح غير كافية.. ليفربول يسقط أمام أستون فيلا برباعية في صراع الأبطال

السبت، 16 مايو 2026 - 00:03

كتب : عبد الرحمن شريف

تعرض ليفربول لهزيمة كبيرة أمام أستون فيلا بنتيجة 4-2 في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي.

وسجل رباعية أستون فيلا: مورجان روجرز، وأولي واتكينز هدفين وجون ماكجين ، فيما أحرز هدفا ليفربول فيرجل فان دايك.

وشارك محمد صلاح في المباراة عند الدقيقة 78 ليعود بعد غيابه عن مباراتين بسبب الإصابة.

وضمن أستون فيلا رسميا تأهله لأبطال أوروبا.

وبهذا الانتصار رفع أستون فيلا رصيده للنقطة 62 في المركز الرابع، وتجمد رصيد ليفربول عند النقطة 59 في المركز الخامس.

وصف المباراة

سدد واتكينز كرة صاروخية على يمين جيورجي مامارداشفيلي حارس مرمى ليفربول الذي تألق وأبعد الكرة خارج المرمى في الدقيقة 2.

وأهدر واتكينز فرصة جديدة خطيرة في الدقيقة 8 وتعرض لإصابة لكنه عاد ليواصل المشاركة في المباراة.

وسجل كودي جاكبو هدف أول لصالح ليفربول بعد مرور نصف ساعة لكن تم الغاؤه لوجود حالة تسلل.

وسدد دومنيك سوبوسلاي كرة صاروخية مباغته تصدى لها إيمليانو مارتينز في الدقيقة 31.

وسجل مورجان روجرز الهدف الأول لصالح أستون فيلا قبل نهاية الشوط الأول بلحظات بسيطة لينتهي معها الشوط بتقدم أصحاب الأرض.

وأحرز فيرجل فان دايك برأسية مميزة هدف التعادل لصالح ليفربول في الدقيقة 52.

وألغى الحكم هدفا لصالح واتكينز في الدقيقة 55 لوجود حالة تسلل.

وعاد واتكينز ليسجل من جديد في شباك ليفربول عند الدقيقة 57 صناعة مورجان روجرز.

وأحرز واتكينز الهدف الثالث لأستون فيلا والثاني له في المباراة عند الدقيقة 73.

وأمن جون ماكجين انتصار أستون فيلا بهدف رابع من تسديدة صاروخية عند الدقيقة 89 بصناعة من واتكينز.

وقلص فان دايك النتيجة بتسجيله الهدف الثاني له ولليفربول في المباراة لكنه لم يكن كافي في العودة بنتيجة المباراة.

ليحقق أستون فيلا انتصارا كبيرا يؤمن به تواجده في أبطال أوروبا الموسم المقبل قبل جولة واحدة من نهاية الموسم.

