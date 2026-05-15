كادينا سير: بارينيتشيا يغيب عن كأس العالم 2026 بسبب الإصابة

تلقى منتخب إسبانيا ضربة جديدة قبل كأس العالم 2026، بعدما تأكد غياب أندر بارينيتشيا جناح ريال سوسيداد، عن البطولة بسبب الإصابة.

وأعلن ريال سوسيداد في بيان رسمي تعرض اللاعب لإصابة في العضلة الضامة الطويلة بالساق اليسرى، عقب خروجه مصابا خلال مواجهة جيرونا بالأمس الخميس في الدوري الإسباني.

وكان بارينيتشيا قد غادر ملعب مونتيليفي متأثرا خلال الشوط الأول، بعدما شعر بآلام عضلية أجبرته على عدم استكمال اللقاء.

وأوضح النادي في بيانه أن عودة اللاعب ستعتمد على تطور حالته وطبيعة الإصابة.

ووفقا لإذاعة كادينا سير فإن الإصابة ستبعد اللاعب عن المباراتين المتبقيتين هذا الموسم، كما توجد احتمالية لغيابه عن كأس العالم 2026.

ووفقا للإذاعة فإن جناح ريال سوسيداد ضمن القائمة الأولية لمنتخب إسبانيا، التي ضمت 55 لاعبا استعدادا للمونديال، كما اعتبره لويس دي لا فوينتي مدرب إسبانيا أحد الخيارات القوية للتواجد مع “لا روخا” خلال البطولة.

ويأتي غياب بارينيتشيا ليزيد من أزمة منتخب إسبانيا في مركز الجناح، في ظل الإصابات التي يعاني منها كل من نيكو ويليامز لاعب أتلتيك بلباو ولامين يامال لاعب برشلونة وفيكتور مونيوز لاعب أوساسونا ، قبل أشهر قليلة من انطلاق كأس العالم.

ويتواجد منتخب إسبانيا في المجموعة الثامنة التي تضم كل من: كاب فيردي، والسعودية، والأوروجواي.