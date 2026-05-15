الهلال مهدد بفقدان بنزيمة وسالم الدوسري أمام نيوم

الجمعة، 15 مايو 2026 - 22:42

كتب : FilGoal

الهلال - كريم بنزيمة

بات الهلال مهددا بفقدان الثنائي كريم بنزيمة وسالم الدوسري في مواجهة نيوم بالدوري السعودي.

ويلعب الهلال أمام نيوم مساء السبت ضمن الجولة 33 من الدوري السعودي.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن الهلال مهدد بفقدان خدمات كريم بنزيمة المصاب بالعضلة الضامة، وسالم الدوسري الذي يشتكي من آلام في الركبة خلال مواجهة نيوم المرتقبة بالدوري السعودي.

ويحتاج الهلال للفوز أمام نيوم ودخول الجولة الأخيرة أمام الفيحاء، على أمل تعثر النصر أمام ضمك وحسم اللقب لصالحه.

وأنهى الهلال مواجهة الغريم بالتعادل 1ـ1، وذلك قبل نهاية المباراة بثوانٍ قليلة، وذلك بعد ظلَّ النصر متقدمًا منذ الدقيقة 37 من شوط المباراة الأول.

ويحتل الهلال المرتبة الثانية برصيد 78 نقطة، مبتعدًا عن النصر المتصدر بفارق خمس نقاط، مع تبقي مواجهتين أمام نيوم والفيحاء.

فيما يلعب النصر المتصدر الأربعاء المقبل أمام ضمك.

