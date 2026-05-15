منتخب مصر للناشئين يختتم تحضيراته لمواجهة تونس في كأس إفريقيا

اختتم منتخب مصر تحت 17 عاما، بقيادة حسين عبداللطيف استعداداته لمواجهة منتخب تونس.

ويلعب منتخب مصر ضد نظيره التوسني في الرابعة عصر غد السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية بالدور الأول، في كأس الأمم الإفريقية بالمغرب.

وشدد حسين عبد اللطيف المدير الفني لمنتخب الناشئين، ثقته في تحقيق لاعبيه نتيجة إيجابية، وتعويض فقدان نقطتين في افتتاح المشوار.

يذكر أن منتخبنا الوطني، تحت 17 عاما، افتتح مشواره في كأس الأمم الأفريقية بالتعادل مع نظيره الإثيوبي بدون أهداف ضمن منافسات المجموعة الأولى بالبطولة.

وشهدت المجموعة ذاتها تعادل منتخبي المغرب وتونس بهدف لكل منهما.

ويتأهل 10 منتخبات من البطولة إلى بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما والمقرر إقامته بقطر.

ويلتقي منتخب مصر في الجولة المقبلة أمام تونس يوم 16 مايو، قبل مواجهة المغرب في ختام دور المجموعات يوم 19 مايو.