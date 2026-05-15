دي ليخت يخضع لجراحة ناجحة.. وهذا موقفه من المشاركة في كأس العالم

الجمعة، 15 مايو 2026 - 22:27

كتب : FilGoal

ماتياس دي ليخت

خضع ماتياس دي ليخت لاعب مانشستر يونايتد لجراحة ناجحة في الظهر بسبب الإصابة التي يعاني منها.

ماتياس دي ليخت

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وبحسب الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي، فإن دي ليخت خضع لجراحة في الظهر ومن المتوقع عودته في بداية الموسم المقبل.

وبذلك يؤكد النادي أن اللاعب لن يلحق المشاركة رفقة منتخب هولندا في كأس العالم 2026.

أخبار متعلقة:
ذا صن: تفاؤل بعودة دي ليخت قبل نهاية الموسم ذا صن: ماتياس دي ليخت تعرض لانتكاسة في إصابته الشهر الماضي كاريك: دي ليخت قريب من العودة ونتطلع لمواجهة توتنام دي ليخت: لم نستطع الخروج من منتصف ملعبنا.. وكنا نستحق هزيمة توتنام

وقال دي ليخت لموقع ناديه: "ما زلت مصمما أكثر من أي وقت مضى على تمثيل مانشستر يونايتد واللعب أمام جماهيرنا الرائعة في أقرب وقت ممكن".

وأتم "فعلت كل شيء منذ شهر نوفمبر الماضي من أجل العودة واللعب".

ويغيب المدافع الهولندي عن المشاركة مع الفريق منذ ما يقرب من أربعة أشهر، بسبب إصابة معقدة في الظهر لا ترتبط بمشكلة عضلية، حيث عانى اللاعب من آلام مستمرة أعاقت عودته رغم اقترابه أكثر من مرة من استئناف التدريبات.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

ويتواجد منتخب هولندا في المجموعة الخامسة رفقة اليابان والسويد وتونس.

وخاض اللعب 26 عاما 14 مباراة مع فريقه في الموسم الجاري بواقع 1215 دقيقة وتمكن من تسجيل هدف واحد.

ماتياس دي ليخت مانشستر يونايتد كأس العالم
نرشح لكم
سلوت: الخسارة من أستون فيلا محبطة لنا ولـ صلاح العائد للمباريات واتكينز: هدفنا التتويج بالدوري الأوروبي موهبة ليل يختار تمثيل منتخب المغرب بدلا من فرنسا "النادي يعد أكثر من وطن بالنسبة لي".. الشعراوي يعلن رحيله عن روما عودة صلاح غير كافية.. ليفربول يسقط أمام أستون فيلا برباعية في صراع الأبطال كادينا سير: بارينيتشيا يغيب عن كأس العالم 2026 بسبب الإصابة انتهت الدوري الإنجليزي - أستون فيلا (4)-(2) ليفربول.. فيلانز إلى أبطال أوروبا تشكيل ليفربول - جاكبو يقود الهجوم أمام أستون فيلا.. وصلاح على مقاعد البدلاء
أخر الأخبار
سلوت: الخسارة من أستون فيلا محبطة لنا ولـ صلاح العائد للمباريات 48 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - المريخ سيطلب الحصول على 1.5 % من انتقال إبراهيم عادل لنورشيلاند.. ونسبة بيراميدز ساعة | الكرة المصرية
قبل أسبوع الحسم.. أبولا: جيسوس يبلغ إدارة النصر برحيله ساعة | سعودي في الجول
هل سيسهل ياسين منصور انتقال إبراهيم عادل للأهلي؟.. نورشيلاند يجيب ساعة | الكرة المصرية
واتكينز: هدفنا التتويج بالدوري الأوروبي ساعة | الكرة الأوروبية
موهبة ليل يختار تمثيل منتخب المغرب بدلا من فرنسا ساعة | الكرة الأوروبية
"النادي يعد أكثر من وطن بالنسبة لي".. الشعراوي يعلن رحيله عن روما ساعة | الكرة الأوروبية
عودة صلاح غير كافية.. ليفربول يسقط أمام أستون فيلا برباعية في صراع الأبطال ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الكونفدرالية - اتحاد العاصمة (1)-(0) الزمالك.. الأبيض يخسر الذهاب 2 كرة سلة – بيان من الاتحاد بعد خسارة أول مباراتين في نهائي الدوري ضد الأهلي 3 "انتبهوا".. رونالدو يوجه رسالة إلى جماهير النصر بعد التعادل أمام الهلال 4 تصريحات نارية من أبو جريشة بعد هبوط الإسماعيلي.. "حسبي الله ونعم الوكيل في المتسبب"
/articles/529195/دي-ليخت-يخضع-لجراحة-ناجحة-وهذا-موقفه-من-المشاركة-في-كأس-العالم