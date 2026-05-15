دي ليخت يخضع لجراحة ناجحة.. وهذا موقفه من المشاركة في كأس العالم

خضع ماتياس دي ليخت لاعب مانشستر يونايتد لجراحة ناجحة في الظهر بسبب الإصابة التي يعاني منها.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي، فإن دي ليخت خضع لجراحة في الظهر ومن المتوقع عودته في بداية الموسم المقبل.

وبذلك يؤكد النادي أن اللاعب لن يلحق المشاركة رفقة منتخب هولندا في كأس العالم 2026.

وقال دي ليخت لموقع ناديه: "ما زلت مصمما أكثر من أي وقت مضى على تمثيل مانشستر يونايتد واللعب أمام جماهيرنا الرائعة في أقرب وقت ممكن".

وأتم "فعلت كل شيء منذ شهر نوفمبر الماضي من أجل العودة واللعب".

ويغيب المدافع الهولندي عن المشاركة مع الفريق منذ ما يقرب من أربعة أشهر، بسبب إصابة معقدة في الظهر لا ترتبط بمشكلة عضلية، حيث عانى اللاعب من آلام مستمرة أعاقت عودته رغم اقترابه أكثر من مرة من استئناف التدريبات.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

ويتواجد منتخب هولندا في المجموعة الخامسة رفقة اليابان والسويد وتونس.

وخاض اللعب 26 عاما 14 مباراة مع فريقه في الموسم الجاري بواقع 1215 دقيقة وتمكن من تسجيل هدف واحد.