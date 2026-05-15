سلة - التاسعة.. الأهلي بطلا لدوري السوبر بفوز مثير على الاتحاد السكندري

الجمعة، 15 مايو 2026 - 22:20

كتب : عمرو عبد المنعم

الأهلي ضد الاتحاد - كرة سلة

حقق الأهلي اللقب التاسع في تاريخه لدوري السوبر لكرة السلة بفوز مثير على الاتحاد السكندري.

وفاز الأهلي على الاتحاد 77-76 ليحقق الانتصار الثالث من أصل من 4 مباريات، ليحقق اللقب دون الحاجة لخوض المباراة الخامسة في سلسلة Best of 5 بنهائي دوري السوبر المصري.

وانتصر الأهلي في أول مباراتين بنتيجة 97-72 و68-66، فيما فاز الاتحاد في المباراة الثالثة بنتيجة 91-80.

وانتهت الفترة الأولى من المباراة بتقدم الاتحاد 18-15، وحسم الأهلي الفترة الثانية 39-35.

وأنهى الاتحاد الفترة الثالثة متقدما بنتيجة 65-58، قبل أن يحسم الأهلي الفترة الرابعة والمباراة بنتيجة 77-76.

الأهلي حقق اللقب التاسع في تاريخه، والثاني على التوالي حساب الاتحاد السكندري.

كما حصد الأهلي لقب دوري السوبر الرابع خلال آخر 5 سنوات.

ويشارك الأهلي حاليا في بطولة إفريقيا لأندية كرة السلة BAL ويستعد لخوض الدور ربع النهائي.

