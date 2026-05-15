انتهت الدوري الإنجليزي - أستون فيلا (4)-(2) ليفربول.. فيلانز إلى أبطال أوروبا

يوفر FilGoal.com نقل حي ومباشر لمباراة أستون فيلا ضد ليفربول في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز الرابع برصيد 59 نقطة بالتساوي مع أستون فيلا في عدد النقاط.

ويمكنكم متابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.

...........................................................................

ق90+1: جوووووووول فان دايك يسجل الثاني لليفربول

ق89: ماكجين يسجل الرابع لأستون فيلا

ق80: واتكينز يهدر فرصة الهدف الرابع

ق73: جووووووووول واتكينز سجل الهدف الثالث

ق59: واتكينز يهدر الهدف الثالث لأستون فيلا

ق57: جوووووووووول ثاااني لأستون فيلا واتكينز

ق56: تصويبة مميزة من نجوموها لكن تمر بجوار المرمى

ق55: هدف ملغي لأستون فيلا أحرزه واتكينز لوجود تسلل

ق52: جووووووووول التعادل لليفربول فان دايك

ق49: تصويبات متتالية من ليفربول لكن دفاع أستون فيلا ينقذ الموقف

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق42: جووووووووووول أول لأستون فيلا روجرز

ق33: رأسية من ماك أليستر تمر بجوار المرمى

ق31: تصويبة مميزة من سوبوسلاي وتصدي من إيميليانو مارتينز

ق27: جووووووول ملغي لـ ليفربول سجله جاكبو وألغي بسبب التسلل

ق8: واتكينز يهدر فرصة جديدة ويتعرض لإصابة

ق2: واتكينز يسدد كرة صاروخية ويتصدى لها ماماردشفيلي

بداية المباراة.