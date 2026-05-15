تشكيل ليفربول - جاكبو يقود الهجوم أمام أستون فيلا.. وصلاح على مقاعد البدلاء

عاد محمد صلاح من الإصابة التي تعرض لها أمام كريستال بالاس وغاب عن المباراتين السابقتين أمام مانشستر يونايتد وتشيلسي، ويتواجد على مقاعد البدلاء.

ويواجه ليفربول أستون فيلا في تمام العاشرة مساء على ملعب فيلا بارك.

وأعلن أرني سلوت مدرب ليفربول تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة أستون فيلا في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: جيورجي مامارداشفيلي.

الدفاع: جو جوميز - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - ميلوش كيركيز.

الوسط: ريان جرافينبيرخ - ماك أليستر - كورتس جونز - دومنيك سوبوسلاي.

الهجوم: كودي جاكبو - ريو نجوموها.

ويتواجد ليفربول في المركز الرابع بـ59 نقطة بالتساوي مع أستون فيلا.