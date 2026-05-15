ألفاريز: جريزمان أول من دعمني قبل قدومي لـ أتلتيكو مدريد

وجه خوليان ألفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد، رسالة شكر خاصة لزميله الفرنسي أنطوان جريزمان، مشيدا بالدور الكبير الذي لعبه في استقباله ودعمه منذ فترة مبكرة قبل انتقاله للنادي.

وقرر جريزمان الرحيل عن أتلتيكو مدريد نهاية الموسم الجاري متجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية مع فريق أورلاندو سيتي.

وقال ألفاريز في تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "أريد فقط أن أشكر جريزمان كان من أوائل من أرسلوا لي رسائل قبل قدومي إلى هنا".

وواصل "كان يتواصل معي عبر إنستجرام واستقبلني بشكل رائع داخل النادي".

وأتم "هو أسطورة هنا ولاعب قدم الكثير لهذا الفريق، أشكره على المستوى الشخصي، وكذلك على ما قدمه للمجموعة كقائد".

وأعلن نادي أورلاندو سيتي الأمريكي ضم الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم أتليتكو مدريد، ولكن بداية من الصيف المقبل.

وانضم أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد صيف 2015 قادما من ريال سوسيداد ورحل عن الفريق وانضم إلى برشلونة صيف 2020، وعاد من جديد إلى أتلتيكو مدريد صيف 2023.

وخاض جريزمان مع أتلتيكو مدريد الموسم الحالي 54 مباراة مسجلا 14 هدفا وصنع 6 آخرين.

ووصل إجمالي مشاركاته مع أتلتيك ومدريد 499 مباراة مسجلا 212 هدفا وصنع 99 آخرين.