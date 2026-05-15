بيان من اتحاد العاصمة لجماهيره قبل مواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية

الجمعة، 15 مايو 2026 - 20:40

كتب : FilGoal

أصدر نادي اتحاد العاصمة الجزائري بيانا موجها لجماهيره قبل ساعات من مواجهة الزمالك في إياب نهائي الكونفدرالية.

ويستضيف الزمالك منافسه اتحاد العاصمة في تمام التاسعة مساء السبت في إياب نهائي الكونفدرالية على استاد القاهرة.

وقال اتحاد العاصمة في بيان:

"يُعلم نادي اتحاد العاصمة جماهير الفريق المتنقلة إلى مصر، لحضور مباراة نهائي الكونفدرالية أمام الزمالك أن اللوائح تمنح نسبة 5٪ من السعة الإجمالية للملعب لجماهير الفريق الضيف".

"كما يُعلم النادي أن عملية استلام التذاكر ستكون يوم المباراة، بداية من الساعة الخامسة مساء على أن يلتحقوا بجانب ساحة بوابة - آل رشدان - على الساعة الرابعة مساء".

"نهيب بأنصار الفريق كما عهدناهم أن يكونوا أفضل سفير للكرة الجزائرية، وتفادي استعمال الشماريخ أو أي مقذوفات واحترام الشروط التنظيمية".

وفاز اتحاد العاصمة على حساب الزمالك بهدف نظيف في ذهاب نهائي الكونفدرالية.

وتوج الزمالك بلقب بطولة الكونفدرالية مرتين عامي 2019، و2024، بعد الفوز في المباراة النهائية في المرتين أمام نهضة بركان المغربي.

أما اتحاد العاصمة فتوج بكأس الكونفدرالية مرة وحيدة عام 2023 بعد فوزه أمام يانج أفريكانز في المباراة النهائية.

