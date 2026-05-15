انتهت سلة - الأهلي (77)-(76) الاتحاد السكندري.. البطولة حمراء

الجمعة، 15 مايو 2026 - 20:07

كتب : FilGoal

أنس أسامة - الأهلي ضد الاتحاد - كرة سلة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في دوري السوبر لكرة السلة.

ويلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري في سلسلة Best of 5 بنهائي دوري السوبر المصري.

وانتصر الأهلي في أول مباراتين بنتيجة 97-72 و68-66، فيما فاز الاتحاد في المباراة الثالثة بنتيجة 91-80.

وفي حال فوز الأهلي سيتوج باللقب، وإذا انتصر الاتحاد سيلجأ الفريقان لمباراة خامسة فاصلة لتحديد البطل.

انطلاق المباراة

نهاية المباراة بفوز الأهلي 77-76 وتتويجه بلقب دوري السوبر.

نهاية الفترة الثالثة بتقدم الاتحاد 65-58

نهاية الفترة الثانية بتقدم الأهلي 39-35.

نهاية الفترة الأولى بتقدم الاتحاد 18-15.

