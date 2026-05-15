انتهت سلة - الأهلي (77)-(76) الاتحاد السكندري.. البطولة حمراء
الجمعة، 15 مايو 2026 - 20:07
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في دوري السوبر لكرة السلة.
ويلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري في سلسلة Best of 5 بنهائي دوري السوبر المصري.
وانتصر الأهلي في أول مباراتين بنتيجة 97-72 و68-66، فيما فاز الاتحاد في المباراة الثالثة بنتيجة 91-80.
وفي حال فوز الأهلي سيتوج باللقب، وإذا انتصر الاتحاد سيلجأ الفريقان لمباراة خامسة فاصلة لتحديد البطل.
انطلاق المباراة
نهاية المباراة بفوز الأهلي 77-76 وتتويجه بلقب دوري السوبر.
نهاية الفترة الثالثة بتقدم الاتحاد 65-58
نهاية الفترة الثانية بتقدم الأهلي 39-35.
نهاية الفترة الأولى بتقدم الاتحاد 18-15.
