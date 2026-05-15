سكاي: تأجيل محاكمة توماس بارتي لـ يونيو 2027

تأجلت قضية الغاني توماس بارتي لاعب أرسنال السابق المتهم في قضية اغتصاب حتى يونيو 2027.

ويواجه الغاني الذي يرتدي فياريال الإسباني حاليا اتهامات بالاغتصاب والاعتداء الجنسي في الفترة من 2020 و2022 من 4 سيدات.

وكان مقررا أن يواجه بارتي التهم في نوفمبر الماضي، ووافق القاضي على تأجيل المحاكمة لتبدأ يوم 8 يونيو 2027 وفقا لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "BBC" في وقت سابق فإن وقائع الاتهامات حدثت بين 2021 و2022 حسبما جاء في ملفات الشرطة.

وتتضمن التهم 3 سيدات مختلفات، حيث حاول اغتصاب سيدة واحدة مرتين، وسيدة أخرى حاول اغتصابها 3 مرات، وأخرى حاول الاعتداء عليها جنسيا.

ونفى لاعب الوسط الغاني كل التهم وفقا لمحاميه في تصريح لبي بي سي: " ينفي توماس بارتي جميع التهم الموجهة إليه ونرحب بفرصة تبرئة اسمه".

وبدأ التحقيق في الأمر في فبراير 2022 ولم يُكشف حينها عن الاسم.

وانضم بارتي لصفوف أرسنال في 2020 مقابل 45 مليون جنيه إسترليني قادما من أتليتكو مدريد.

وشارك بقميص الجنرز في 130 مباراة سجل خلالها 9 أهداف ورحل بنهاية الموسم الماضي.

كما خاض أكثر من 50 مباراة بقميص منتخب غانا الذي يستعد حاليا للمشاركة في كأس العالم 2026.

وساهم بارتي هذا الموسم مع فريقه فياريال في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعدما شارك في 26 مباراة.