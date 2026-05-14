كورتس جونز: أؤمن بقدراتي في الوسط.. ومستعد لأي دور مع ليفربول

الخميس، 14 مايو 2026 - 19:26

كتب : FilGoal

شدد كورتس جونز لاعب ليفربول على أنه لا يمتلك مشكلة في المشاركة بأي مركز في الملعب الأهم هو المشاركة في عدد كبير من المباريات.

وقال جونز في تصريحات لصحيفة "ليفربول إيكو": "أنا لا أشعر بأي حرج بشأن أي مركز ألعب فيه، أريد أن أكون في خط الوسط، وأعلم أنني جيد بما يكفي وأنني يجب أن ألعب هناك، لكن مصلحة الفريق تأتي أولا وهذا هو الأهم".

وواصل "حتى عندما ألعب كظهير في الوقت الحالي، ما زلت أدخل إلى العمق وأشارك في بناء اللعب، وأحصل على فرص داخل منطقة الجزاء للتسجيل والصناعة".

وأردف "لا أعتبر نفسي مدافعا، أنا لاعب يمكنه اللعب كظهير أو في خط الوسط، الأهم بالنسبة لي هو اللعب فقط، سواء كنت ظهيرا أيمن أو قلب دفاع أو حتى مهاجما".

وأتم "أنا محظوظ بامتلاكي جودة تجعلني مرتاحا عند التعامل مع الكرة وواثقا في قدراتي".

وينتهي عقد جونز مع ليفربول صيف 2027.

وخاض مع ليفربول الموسم الحالي 47 مباراة مسجلا هدفين وصنع 3 آخرين.

ووصل إجمالي مشاركاته مع ليفربول 226 مباراة مسجلا 21 هدفا وصنع 25 آخرين.

ويحتل ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 59 نقطة بالتساوي مع أستون فيلا في عدد النقاط.

وسيواجه ليفربول أستون فيلا في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي غدا الجمعة.

