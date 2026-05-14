خالد جلال: الإسماعيلي سيندثر إذا هبط.. وسنعود لدوري يشبه فترة كورونا

طالب خالد جلال مدرب الإسماعيلي، بإلغاء الهبوط هذا الموسم، واقترح نظاما بديلا لتطبيقه الموسم المقبل.

وتأكد هبوط الإسماعيلي لأول مرة بعد 62 عاما بعد خسارته أمام وادي دجلة.

وهبط الإسماعيلي لدوري الدرجة الثانية في موسم 1957/ 1958، قبل أن يعود في موسم 1962/ 1963 ومنذ ذلك الحين لم يغب أبدا عن الدوري الممتاز.

وقال جلال في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر: "نحن في موقف صعب، جمهور الإسماعيلي كبير ويقف وراء فريقه لآخر لحظة وسيتواجد معنا في المباريات المقبلة."

وأضاف "حزين لوصول الإسماعيلي إلى الهبوط، وحزين أكثر لوجودي في تلك الدائرة، فالإسماعيلي هو الطرف الثالث في مثلث الكرة المصرية."

وقدم مدرب الإسماعيلي مقترحا لإلغاء الهبوط "قدمت اقتراح وأتمنى أن يتم تطبيقه ليكون آخر فرصة للفرق الجماهيرية، بأن يكون دوري الموسم المقبل 24 فريقا من دور واحد، ثم يتم تقسيم الفرق إلى 10 في مجموعة البطولة و14 فريقا في مجموعة الهبوط، ويهبط 6 فرق ويصعد فريقين ليكون دوري الموسم بعد المقبل 20 فريقا."

ويرى خالد جلال أن الفرق بذلك النظام ستخوض الموسم المقبل 3 مباريات إضافية فقط عن الموسم الحالي.

واستدرك مدرب الإسماعيلي "أدعم اللوائح والقوانين، وضد تغيير أي لوائح، ولكن رأفة بالإسماعيلي وجماهيره، امنحوه فرصة أخيرة."

وتابع "الموسم الماضي تم إلغاء الهبوط، لتبقى فرق الإسماعيلي والمحلة ومودرن في الدوري، ولكن استمرت مشاكل الإسماعيلي دون حل."

وسرد "كافة الفرق التي نواجهها بها محترفين، وحارسنا في آخر مباراتين عبد الرحمن محروس يبلغ من العمر 18 سنة فقط."

وبرر خالد جلال سبب طلبه بإلغاء الهبوط "الفرق الجماهيرية إذا اندثرت فسنعود لدوري يشبه فترة كورونا بدون جماهير، وقيمة الدوري الإنجليزي والإسباني في جماهيرهم."

وتحدث مدرب الإسماعيلي عن الحلول لإنقاذ الأندية الجماهيرية "الحل هو إنهاء تلك المشاكل المالية، لم يتم مساعدة الإسماعيلي لحل مشاكله، الإسماعيلي ليس مثل أي فريق جماهيري، وإنما فريق يملك تاريخ."

وأضاف "ما يحدث في الإسماعيلي تراكمات من 5 و6 سنوات، وسيحدث مشكلة كبيرة إذا هبط الإسماعيلي، لأنه سيهبط للدرجة الثالثة والرابعة، وسيكون اندثار للنادي."

وعن الدمج، رد "الدمج يطوي هوية الإسماعيلي، الأسيوطي أصبح بيراميدز، وفيوتشر أصبح مودرن، المعادن أصبح جولدي، فرق كثيرة ظهرت واختفت

ويرى جلال "دوري المجموعتين ليس مناسبا."

وأتم "دعونا نمنح فرصة أخيرة للفرق الجماهيرية لتوفيق أوضاعها، وبعدها تكون اللائحة ملزمة لكافة الأندية دون تغيير في أي لوائح."