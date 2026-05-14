خالد جلال: الإسماعيلي سيندثر إذا هبط.. وسنعود لدوري يشبه فترة كورونا

الخميس، 14 مايو 2026 - 19:14

كتب : FilGoal

خالد جلال - الإسماعيلي

طالب خالد جلال مدرب الإسماعيلي، بإلغاء الهبوط هذا الموسم، واقترح نظاما بديلا لتطبيقه الموسم المقبل.

وتأكد هبوط الإسماعيلي لأول مرة بعد 62 عاما بعد خسارته أمام وادي دجلة.

وهبط الإسماعيلي لدوري الدرجة الثانية في موسم 1957/ 1958، قبل أن يعود في موسم 1962/ 1963 ومنذ ذلك الحين لم يغب أبدا عن الدوري الممتاز.

أخبار متعلقة:
الإسماعيلي: متمسكون بالبقاء في الدوري.. ولم نرفض الاستثمار أو الشراكة تصريحات نارية من أبو جريشة بعد هبوط الإسماعيلي.. "حسبي الله ونعم الوكيل في المتسبب" الإسماعيلي يخسر من وادي دجلة ويهبط للدرجة الثانية لأول مرة منذ 62 عاما

وقال جلال في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر: "نحن في موقف صعب، جمهور الإسماعيلي كبير ويقف وراء فريقه لآخر لحظة وسيتواجد معنا في المباريات المقبلة."

وأضاف "حزين لوصول الإسماعيلي إلى الهبوط، وحزين أكثر لوجودي في تلك الدائرة، فالإسماعيلي هو الطرف الثالث في مثلث الكرة المصرية."

وقدم مدرب الإسماعيلي مقترحا لإلغاء الهبوط "قدمت اقتراح وأتمنى أن يتم تطبيقه ليكون آخر فرصة للفرق الجماهيرية، بأن يكون دوري الموسم المقبل 24 فريقا من دور واحد، ثم يتم تقسيم الفرق إلى 10 في مجموعة البطولة و14 فريقا في مجموعة الهبوط، ويهبط 6 فرق ويصعد فريقين ليكون دوري الموسم بعد المقبل 20 فريقا."

ويرى خالد جلال أن الفرق بذلك النظام ستخوض الموسم المقبل 3 مباريات إضافية فقط عن الموسم الحالي.

واستدرك مدرب الإسماعيلي "أدعم اللوائح والقوانين، وضد تغيير أي لوائح، ولكن رأفة بالإسماعيلي وجماهيره، امنحوه فرصة أخيرة."

وتابع "الموسم الماضي تم إلغاء الهبوط، لتبقى فرق الإسماعيلي والمحلة ومودرن في الدوري، ولكن استمرت مشاكل الإسماعيلي دون حل."

وسرد "كافة الفرق التي نواجهها بها محترفين، وحارسنا في آخر مباراتين عبد الرحمن محروس يبلغ من العمر 18 سنة فقط."

وبرر خالد جلال سبب طلبه بإلغاء الهبوط "الفرق الجماهيرية إذا اندثرت فسنعود لدوري يشبه فترة كورونا بدون جماهير، وقيمة الدوري الإنجليزي والإسباني في جماهيرهم."

وتحدث مدرب الإسماعيلي عن الحلول لإنقاذ الأندية الجماهيرية "الحل هو إنهاء تلك المشاكل المالية، لم يتم مساعدة الإسماعيلي لحل مشاكله، الإسماعيلي ليس مثل أي فريق جماهيري، وإنما فريق يملك تاريخ."

وأضاف "ما يحدث في الإسماعيلي تراكمات من 5 و6 سنوات، وسيحدث مشكلة كبيرة إذا هبط الإسماعيلي، لأنه سيهبط للدرجة الثالثة والرابعة، وسيكون اندثار للنادي."

وعن الدمج، رد "الدمج يطوي هوية الإسماعيلي، الأسيوطي أصبح بيراميدز، وفيوتشر أصبح مودرن، المعادن أصبح جولدي، فرق كثيرة ظهرت واختفت

ويرى جلال "دوري المجموعتين ليس مناسبا."

وأتم "دعونا نمنح فرصة أخيرة للفرق الجماهيرية لتوفيق أوضاعها، وبعدها تكون اللائحة ملزمة لكافة الأندية دون تغيير في أي لوائح."

الإسماعيلي خالد جلال إلغاء الهبوط
نرشح لكم
الـ 77 في الممتاز.. أبو قير للأسمدة يحصد بطاقة التأهل الأخيرة لـ الدوري المصري خبر في الجول - الأهلي يستقر على تمديد تعاقد مصطفى شوبير خدمة في الجول - طرح تذاكر اللقاء الرابع بين الأهلي والاتحاد في نهائي الدوري "من خلال جماهيره".. الزمالك يعلن توفير 35 مليون جنيه عن طريق تطبيق النادي خبر في الجول - زد يخطر بيراميدز بتفعيل بند شراء طارق علاء إنبي يعلن رحيل حمزة الجمل عن تدريبه الإسماعيلي: متمسكون بالبقاء في الدوري.. ولم نرفض الاستثمار أو الشراكة دوري المحترفين - صراع ثلاثي يشعل جولة الحسم على المقعد الأخير في الممتاز
أخر الأخبار
كرة سلة - تجربة احترافية أولى.. حمد فتحي إلى هومنتمن اللبناني دقيقة | رياضات أخرى
كورتس جونز: أؤمن بقدراتي في الوسط.. ومستعد لأي دور مع ليفربول 10 دقيقة | الكرة الأوروبية
خالد جلال: الإسماعيلي سيندثر إذا هبط.. وسنعود لدوري يشبه فترة كورونا 22 دقيقة | الدوري المصري
الـ 77 في الممتاز.. أبو قير للأسمدة يحصد بطاقة التأهل الأخيرة لـ الدوري المصري 47 دقيقة | القسم الثاني
خبر في الجول - الأهلي يستقر على تمديد تعاقد مصطفى شوبير ساعة | الدوري المصري
هالاند وبرونو يتصارعان على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي ساعة | الكرة الأوروبية
خدمة في الجول - طرح تذاكر اللقاء الرابع بين الأهلي والاتحاد في نهائي الدوري ساعة | الدوري المصري
بعد التتويج بلقب الدوري الرواندي.. الهلال السوداني يتحرك لتسجيل إنجازه في موسوعة جينيس ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الكونفدرالية - اتحاد العاصمة (1)-(0) الزمالك.. الأبيض يخسر الذهاب 2 كرة سلة – بيان من الاتحاد بعد خسارة أول مباراتين في نهائي الدوري ضد الأهلي 3 موندو ديبورتيفو: تغييرات جوهرية في الهجوم.. تصعيد حمزة عبد الكريم إلى برشلونة أتلتيك 4 قبل لقاء الزمالك واتحاد العاصمة.. كاف يعلن زيادة الجوائز المالية لوصيف الكونفدرالية
/articles/529131/خالد-جلال-الإسماعيلي-سيندثر-إذا-هبط-وسنعود-لدوري-يشبه-فترة-كورونا