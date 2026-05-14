خبر في الجول - الأهلي يستقر على تمديد تعاقد مصطفى شوبير

استقر النادي الأهلي على تعديل وتمديد تعاقد مصطفى شوبير حارس مرماه.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي سيبدأ الإجراءات عقب نهاية الموسم بعدما أصبح شوبير عنصرا أساسيا في الفريق.

ويتحرك الأهلي للحفاظ على لاعبه في ظل الإجماع داخل النادي حول ضرورة الإبقاء على اللاعب لأطول فترة ممكنة وعدم التفريط فيه.

ويمتد تعاقد شوبير مع الأهلي حتى صيف 2027 أي يحق له في يناير المقبل التفاوض مع أي نادٍ آخر دون الرجوع للأهلي.

صاحب الـ 26 عاما خاض 69 مباراة في جميع المسابقات بقميص الأهلي واستقبل 44 هدفا وخرج بشباك نظيفة في 37 مباراة، وتوج بـ 16 لقبا مع الأهلي.

وشارك شوبير في الموسم الحالي في 19 مباراة بجميع المسابقات استقبل 17 هدفا وخرج بشباك نظيفة في 7.

وبقميص منتخب مصر شارك شوبير في 8 مباريات بقميص الفراعنة، آخرها ضد إسبانيا في وديا والتي انتهت بالتعادل السلبي.

ويستعد الأهلي لختام موسمه بلقاء المصري يوم الأربعاء المقبل في الجولة الأخيرة من الدوري المصري.