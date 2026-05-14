"من خلال جماهيره".. الزمالك يعلن توفير 35 مليون جنيه عن طريق تطبيق النادي

أعلن نادي الزمالك توفير مبلغ 35 مليون جنيه لدعم القلعة البيضاء منذ تدشين التطبيق الرسمي "زملكاوي".

وأوضح النادي "وذلك من خلال الموارد المالية التي ساهمت جماهير النادي في جزء كبير من ضخها عبر التطبيق خلال الفترة الماضية وتم ضخها إلى النادي خلال الفترة الأخيرة".

وأشار النادي أنه ما زال التطبيق في مرحلة البث التجريبي، ونجح في توفير تلك الموارد التي تم ضخها على فترات فيما يقرب من شهر.

ويأتي هذا الدعم في إطار مساندة النادي وتلبية احتياجاته خلال المرحلة الحالية، وتأكيدًا على الدور الكبير الذي تلعبه جماهير القلعة البيضاء في دعم النادي على مختلف المستويات.

وتوجه إدارة التطبيق، خالص الشكر والتقدير لجماهير الزمالك، مؤكدة أن مساهماتهم كان لها دور مؤثر في دعم النادي والمساهمة في تخفيف الأزمات التي يمر بها، بما يعكس قوة وترابط جماهير القلعة البيضاء مع ناديها.

وأصدر نادي الزمالك تطبيقه "زملكاوي" الخاص بمشجعين النادي للاستخدام في السابع من أبريل 2026.

ويستعد الزمالك للقاء اتحاد العاصمة الجزائري يوم السبت المقبل في نهائي كأس الكونفدرالية بعدما خسر ذهابا بنتيجة 1-0.

ويختتم الأبيض موسمه بلقاء سيراميكا كليوباترا في الجولة الأخيرة من الدوري المصري والذي يتصدره بفارق نقطتين عن بيراميدز.