"من خلال جماهيره".. الزمالك يعلن توفير 35 مليون جنيه عن طريق تطبيق النادي

الخميس، 14 مايو 2026 - 17:01

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - بيان رسمي

أعلن نادي الزمالك توفير مبلغ 35 مليون جنيه لدعم القلعة البيضاء منذ تدشين التطبيق الرسمي "زملكاوي".

وأوضح النادي "وذلك من خلال الموارد المالية التي ساهمت جماهير النادي في جزء كبير من ضخها عبر التطبيق خلال الفترة الماضية وتم ضخها إلى النادي خلال الفترة الأخيرة".

وأشار النادي أنه ما زال التطبيق في مرحلة البث التجريبي، ونجح في توفير تلك الموارد التي تم ضخها على فترات فيما يقرب من شهر.

ويأتي هذا الدعم في إطار مساندة النادي وتلبية احتياجاته خلال المرحلة الحالية، وتأكيدًا على الدور الكبير الذي تلعبه جماهير القلعة البيضاء في دعم النادي على مختلف المستويات.

وتوجه إدارة التطبيق، خالص الشكر والتقدير لجماهير الزمالك، مؤكدة أن مساهماتهم كان لها دور مؤثر في دعم النادي والمساهمة في تخفيف الأزمات التي يمر بها، بما يعكس قوة وترابط جماهير القلعة البيضاء مع ناديها.

وأصدر نادي الزمالك تطبيقه "زملكاوي" الخاص بمشجعين النادي للاستخدام في السابع من أبريل 2026.

ويستعد الزمالك للقاء اتحاد العاصمة الجزائري يوم السبت المقبل في نهائي كأس الكونفدرالية بعدما خسر ذهابا بنتيجة 1-0.

ويختتم الأبيض موسمه بلقاء سيراميكا كليوباترا في الجولة الأخيرة من الدوري المصري والذي يتصدره بفارق نقطتين عن بيراميدز.

الدوري المصري الزمالك تطبيق زملكاوي
نرشح لكم
خبر في الجول - زد يخطر بيراميدز بتفعيل بند شراء طارق علاء إنبي يعلن رحيل حمزة الجمل عن تدريبه الإسماعيلي: متمسكون بالبقاء في الدوري.. ولم نرفض الاستثمار أو الشراكة دوري المحترفين - صراع ثلاثي يشعل جولة الحسم على المقعد الأخير في الممتاز اسكواش - ثلاثي مصري في نصف نهائي بطولة العالم بتروجت يصعق البنك بثلاثية في لقاء الأهداف الرائعة بعد 5 سنوات.. فاركو يهبط إلى دوري المحترفين الاتحاد يفوز على طلائع الجيش بهدف ويهرب من منطقة الهبوط
أخر الأخبار
بعد التتويج بلقب الدوري الرواندي.. الهلال السوداني يتحرك لتسجيل إنجازه في موسوعة جينيس 22 دقيقة | الكرة الإفريقية
جوارديولا وأرتيتا يتصارعان على جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي 46 دقيقة | الكرة الأوروبية
"من خلال جماهيره".. الزمالك يعلن توفير 35 مليون جنيه عن طريق تطبيق النادي 59 دقيقة | الدوري المصري
إطلاق الهوية الرسمية لـ "خليجي 27" ساعة | الوطن العربي
خبر في الجول - زد يخطر بيراميدز بتفعيل بند شراء طارق علاء ساعة | الدوري المصري
منافس مصر - كريس وود على رأس قائمة نيوزيلندا النهائية لكأس العالم 2 ساعة | منتخب مصر
حمزة عبد الكريم يسجل ويقود شباب برشلونة لنصف نهائي كأس الأبطال 3 ساعة | الدوري الإسباني
إنبي يعلن رحيل حمزة الجمل عن تدريبه 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الكونفدرالية - اتحاد العاصمة (1)-(0) الزمالك.. الأبيض يخسر الذهاب 2 كرة سلة – بيان من الاتحاد بعد خسارة أول مباراتين في نهائي الدوري ضد الأهلي 3 موندو ديبورتيفو: تغييرات جوهرية في الهجوم.. تصعيد حمزة عبد الكريم إلى برشلونة أتلتيك 4 قبل لقاء الزمالك واتحاد العاصمة.. كاف يعلن زيادة الجوائز المالية لوصيف الكونفدرالية
/articles/529124/من-خلال-جماهيره-الزمالك-يعلن-توفير-35-مليون-جنيه-عن-طريق-تطبيق-النادي