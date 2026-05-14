خبر في الجول - زد يخطر بيراميدز بتفعيل بند شراء طارق علاء

علم أن نادي زد أخطر بيراميدز بتفعيل بند شراء طارق علاء.

ولعب علاء في صفوف زد معارا من بيراميدز خلال النصف الثاني من هذا الموسم.

وحسبما علم FilGoal.com فإن زد أخطر بيراميدز بتفعيل بند شراء طارق علاء لينضم إلى صفوفه بشكل نهائي بداية من الموسم المقبل.

وانضم طارق علاء إلى منتخب مصر لأول مرة تحت قيادة حسام حسن في معسكر مباراتي السعودية وإسبانيا بشهر مارس الماضي.

ويلعب طارق في مركز الظهير الأيمن وانضم لصفوف زد معارا لنهاية الموسم قادما من بيراميدز مع وجود بند بأحقية الشراء.

وتدرج طارق في صفوف سموحة وأصبح لاعبا للفريق الأول منذ موسم 2022-23، وانضم لبيراميدز مقابل 17 ونصف مليون جنيه قادما من سموحة.

منذ انضمام صاحب الـ 24 عاما لزد في يناير أصبح الأساسي في الفريق وخاض 13 مباراة مع الفريق.

وساهم طارق علاء في تأهل زد لنصف نهائي كأس مصر الذي خسره على يد بيراميدز.

كما يستعد زد لخوض نصف نهائي كأس عاصمة مصر بمواجهة المصري ذهابا وإيابا.