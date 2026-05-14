الإسماعيلي: متمسكون بالبقاء في الدوري.. ولم نرفض الاستثمار أو الشراكة

الخميس، 14 مايو 2026 - 14:15

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - طلائع الجيش

أصدرت اللجنة المكلفة بإدارة الإسماعيلي بيانا موجها إلى جماهير النادي، أكدت خلاله استمرار العمل من أجل الحفاظ على بقاء الفريق في الدوري الممتاز.

وخسر الإسماعيلي أمام وادي دجلة بهدفين لهدف ليتأكد هبوطه للدرجة الأدنى من الدوري المصري.

كما نفت اللجنة ما تردد حول رفض الاستثمار أو الشراكة في شركة الكرة كما يتردد.

أخبار متعلقة:
مواعيد مباريات الثلاثاء 12 مايو 2026.. الإسماعيلي ضد دجلة وكلاسيكو السعودية كهرباء الإسماعيلية يهزم الجونة.. ويُقرب الإسماعيلي أكثر من الهبوط الإسماعيلي يخسر من وادي دجلة ويهبط للدرجة الثانية لأول مرة منذ 62 عاما تصريحات نارية من أبو جريشة بعد هبوط الإسماعيلي.. "حسبي الله ونعم الوكيل في المتسبب"

وجاء بيان اللجنة المكلفة بإدارة الإسماعيلي كالتالي:

"إلى جماهير ومحبي النادي الإسماعيلي.. 1- تبذل اللجنة أقصى جهد من أجل التمسك باستمرار النادي في الدوري الممتاز، ونؤيد تطلع الجماهير وتمسكها بهذا الحق الذي هو حق أصيل لكل الأندية الجماهيرية المعرضة للهبوط"

2 - لا صحة لأي شائعات أو حملات ممنهجة ومستمرة لا تستهدف إلا هدم هذا النادي العريق. اللجنة لم ترفض الاستثمار أو الشراكة في شركة الكرة، ولكن وفق ضوابط وشفافية تضمن للنادي كافة حقوقه، وخاصة الرخصة التاريخية التي سيشارك بها النادي، والمسجلة لدى اتحاد الكرة والاتحاد الدولي. نعلم ونعي بكل وضوح أن الرأي النهائي في هذه الأمور مرجعه إلى الجمعية العمومية غير العادية، وهذا حقها الأصيل".

3- اللجنة مستمرة في عملها من أجل النادي والحفاظ على مقدراته، يدا بيد مع كل الداعمين والمحبين حتى يصدر قرار بإقالتها أو الدعوة إلى انتخاب مجلس إدارة جديد.

وسيظل النادي الإسماعيلي، بإذن الله، باقيا ما بقي المخلصون".

قد تكون صورة ‏نص‏

وخسر الإسماعيلي من وادي دجلة بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على استاد السلام بالجولة العاشرة من مرحلة الهبوط بالدوري المصري الممتاز.

بتلك النتيجة هبط الإسماعيلي بشكل رسمي بدوري المحترفين بعد توقف رصيده عند النقطة 19 في المركز الأخير حتى الآن وبفارق 11 نقطة عن كهرباء الإسماعيلية صاحب المركز العاشر بالمجموعة وغير المؤدي للهبوط.

الإسماعيلي الدوري المصري
نرشح لكم
خبر في الجول - زد يخطر بيراميدز بتفعيل بند شراء طارق علاء إنبي يعلن رحيل حمزة الجمل عن تدريبه دوري المحترفين - صراع ثلاثي يشعل جولة الحسم على المقعد الأخير في الممتاز اسكواش - ثلاثي مصري في نصف نهائي بطولة العالم بتروجت يصعق البنك بثلاثية في لقاء الأهداف الرائعة بعد 5 سنوات.. فاركو يهبط إلى دوري المحترفين الاتحاد يفوز على طلائع الجيش بهدف ويهرب من منطقة الهبوط القضية 17.. فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك 3 فترات بسبب سامسون
أخر الأخبار
خبر في الجول - زد يخطر بيراميدز بتفعيل بند شراء طارق علاء دقيقة | الدوري المصري
منافس مصر - كريس وود على رأس قائمة نيوزيلندا النهائية لكأس العالم 55 دقيقة | منتخب مصر
حمزة عبد الكريم يسجل ويقود شباب برشلونة لنصف نهائي كأس الأبطال ساعة | الدوري الإسباني
إنبي يعلن رحيل حمزة الجمل عن تدريبه ساعة | الدوري المصري
مانشستر يونايتد يعلن قميصه الجديد لموسم 2026-2027 ساعة | الدوري الإنجليزي
الإسماعيلي: متمسكون بالبقاء في الدوري.. ولم نرفض الاستثمار أو الشراكة ساعة | الدوري المصري
جوارديولا يشيد بما قدمه مرموش أمام كريستال بالاس 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
ساهم في 4 أهداف.. ميسي يقود إنتر ميامي للفوز على سينسيناتي بخماسية 2 ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الكونفدرالية - اتحاد العاصمة (1)-(0) الزمالك.. الأبيض يخسر الذهاب 2 كرة سلة – بيان من الاتحاد بعد خسارة أول مباراتين في نهائي الدوري ضد الأهلي 3 موندو ديبورتيفو: تغييرات جوهرية في الهجوم.. تصعيد حمزة عبد الكريم إلى برشلونة أتلتيك 4 قبل لقاء الزمالك واتحاد العاصمة.. كاف يعلن زيادة الجوائز المالية لوصيف الكونفدرالية
/articles/529117/الإسماعيلي-متمسكون-بالبقاء-في-الدوري-ولم-نرفض-الاستثمار-أو-الشراكة