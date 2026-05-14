الإسماعيلي: متمسكون بالبقاء في الدوري.. ولم نرفض الاستثمار أو الشراكة

أصدرت اللجنة المكلفة بإدارة الإسماعيلي بيانا موجها إلى جماهير النادي، أكدت خلاله استمرار العمل من أجل الحفاظ على بقاء الفريق في الدوري الممتاز.

كما نفت اللجنة ما تردد حول رفض الاستثمار أو الشراكة في شركة الكرة كما يتردد.

وجاء بيان اللجنة المكلفة بإدارة الإسماعيلي كالتالي:

"إلى جماهير ومحبي النادي الإسماعيلي.. 1- تبذل اللجنة أقصى جهد من أجل التمسك باستمرار النادي في الدوري الممتاز، ونؤيد تطلع الجماهير وتمسكها بهذا الحق الذي هو حق أصيل لكل الأندية الجماهيرية المعرضة للهبوط"

2 - لا صحة لأي شائعات أو حملات ممنهجة ومستمرة لا تستهدف إلا هدم هذا النادي العريق. اللجنة لم ترفض الاستثمار أو الشراكة في شركة الكرة، ولكن وفق ضوابط وشفافية تضمن للنادي كافة حقوقه، وخاصة الرخصة التاريخية التي سيشارك بها النادي، والمسجلة لدى اتحاد الكرة والاتحاد الدولي. نعلم ونعي بكل وضوح أن الرأي النهائي في هذه الأمور مرجعه إلى الجمعية العمومية غير العادية، وهذا حقها الأصيل".

3- اللجنة مستمرة في عملها من أجل النادي والحفاظ على مقدراته، يدا بيد مع كل الداعمين والمحبين حتى يصدر قرار بإقالتها أو الدعوة إلى انتخاب مجلس إدارة جديد.

وسيظل النادي الإسماعيلي، بإذن الله، باقيا ما بقي المخلصون".

وخسر الإسماعيلي من وادي دجلة بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على استاد السلام بالجولة العاشرة من مرحلة الهبوط بالدوري المصري الممتاز.

بتلك النتيجة هبط الإسماعيلي بشكل رسمي بدوري المحترفين بعد توقف رصيده عند النقطة 19 في المركز الأخير حتى الآن وبفارق 11 نقطة عن كهرباء الإسماعيلية صاحب المركز العاشر بالمجموعة وغير المؤدي للهبوط.