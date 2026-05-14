ساهم في 4 أهداف.. ميسي يقود إنتر ميامي للفوز على سينسيناتي بخماسية

الخميس، 14 مايو 2026 - 13:10

كتب : FilGoal

قاد ليونيل ميسي فريق إنتر ميامي لتحقيق فوز مثير على سينسيناتي بنتيجة 5-3 في الدوري الأمريكي، بعدما سجل هدفين وأسهم في هدفين آخرين خلال المباراة.

وواصل قائد منتخب الأرجنتين تألقه قبل أقل من شهر على انطلاق كأس العالم 2026، رافعا رصيده إلى 11 هدفا خلال 12 مباراة في الموسم الحالي من الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وافتتح ميسي التسجيل في الدقيقة 24 بعدما استغل ارتداد الكرة من تشتيت خاطئ داخل منطقة الجزاء، قبل أن يدرك كيفين دينكي التعادل لسينسيناتي من ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني، سجل بافيل بوخا الهدف الثاني لأصحاب الأرض، لكن ميسي أعاد إنتر ميامي إلى المباراة سريعا في الدقيقة 55 بعد هجمة جماعية أنهاها بتسديدة بقدمه اليسرى عقب عرضية من رودريجو دي بول.

وعاد سينسيناتي للتقدم مجددا عبر البرازيلي إيفاندر بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يصنع ميسي هدف التعادل للشاب الأرجنتيني ماتيو سيلفيتي، ثم أضاف المكسيكي جيرمان بيرترامي الهدف الرابع لإنتر ميامي.

وفي الدقيقة 89، تسبب ميسي في الهدف الخامس بعدما حول عرضية سيلفيتي باتجاه المرمى لترتطم بالقائم ثم بالحارس رومان سيلينتانو وتسكن الشباك بالخطأ.

وبهذه النتيجة رفع إنتر ميامي رصيده غلى 25 نقطة في المركز الثاني للقسم الشرقي بالدوري الأمريكي، خلف ناشفيل المتصدر برصيد 27 نقطة.

